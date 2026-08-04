เปิดโฉม 6 มือปืนยิงตำรวจตากใบ! ประวัติโฉกโชนเอี่ยวถล่มทหารพราน-คาร์บอมบ์ สภ.ตันหยงหลังเก่า

นราธิวาส - เจ้าหน้าที่เปิดโฉม 6 มือปืนถล่มตำรวจตากใบพลีชีพ 2 นาย พบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจบูเก๊ะซามี-คาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) คาดหลังเกิดเหตุลงเรือกบดานประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ (4 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการกดดันไล่ล่า 6 คนร้ายใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวน สภ.ตากใบ พลีชีพ 2 นาย บาดเจ็บ 4 นาย กลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลาม ต.ไพรวัน
จากการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพบ 1.ปลอกกระสุนปืน เอ็ม 16 จำนวน 24 ปลอก 2.ปลอกกระสุนปืนพก ขนาด 9 ม.ม. จำนวน 21 ปลอก 3.ปลอกกระสุนปืน ขนาด .32 จำนวน 1 ปลอก 4.อาวุธปืน HK สภาพกำลังถูกถอดประกอบ 1 กระบอก และ 5.สิ่งของเครื่องใช้ กระเป๋าสะพาย เปลสนาม และมีด
นอกจากนี้ การประเมินของเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่า คนร้ายผู้ลงมือก่อเหตุเกี่ยวข้องกับ นายอารีฟ ผู้ต้องหาหลบหนีหมายศาลในคดียาเสพติด และมีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) รวมถึงเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ของ อส.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่พลาดเป้าไปโดนรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
จากการสืบสวนและสอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ในขนำ คาดว่ามีร่วมกันทั้งหมด 6 คน โดยตรวจสอบประวัติพบว่าทั้ง 6 คน คือกลุ่มที่ร่วมกันก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเก๊ะซามีมาก่อน แล้วหนีมาซ่อนตัวในสวนปาล์ม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบชื่อผู้ต้องหาแล้ว 3 ราย ได้แก่ 1. นายฮัลฮาบีบ เจ๊ะตู (มี 4 หมายจับ) 2. นายบะกรี สะมะแอ (มี 2 หมายจับ) และ 3. นายอับดุลฮาเรม เจ๊ะตู (มี 3 หมายจับ)
ส่วนอีก 3 รายที่เหลือ เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อ โดยอยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการศึกนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ อ.จะแนะ ทั้งนี้ คาดว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจ สภ.ตากใบ คนร้ายทั้ง 6 ได้ใช้เส้นทางธรรมชาติ หลบหนีลงเรือจาก คลองกูบู หลังสวนปาล์ม เพื่อกบดานในประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว
สำหรับปฏิบัติการปิดล้อมสวนปาล์มตลอด 24 ชั่วโมงของเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายนั้น เป็นไปอย่างระมัดระวังและยังไม่อาจใช้ความรุนแรงหรืออาวุธหนักได้ เนื่องจากสืบทราบว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่เข้าไปเกี่ยวตัดผลปาล์มตกค้างอยู่ภายในสวน ไม่สามารถออกมาได้หลังเกิดการปิดล้อม หากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ ปลดล็อกความปลอดภัย และคัดกรองแยกแยะชาวบ้านออกจากกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนแล้ว จึงจะพิจารณาถอนกำลังกลับที่ตั้งต่อไป