อุกอาจ! คนร้ายควงปืนยิงสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ ปชช.เจ็บ 1 ราย

ปัตตานี - คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ ทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เบื้องต้นก่อนเกิดเหตุได้มีการจับกุมผู้ต้องหาคดีจำหน่ายบุหรี่หนีภาษี เตรียมเร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (4 ส.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 11.40 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ สำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ หมู่ที่ 5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี ส่งผลให้ นางนุรหายาตี (สงวนนามสกุล) ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และอาคารสำนักงานได้รับความเสียหาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้จับกุมผู้ต้องหาคดีจำหน่ายบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ก่อนนำตัวมายังสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย กระทั่งภายหลังเดินทางมาถึงสำนักงานประมาณ 10 นาที มีคนร้ายจำนวน 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณหน้าสำนักงาน ก่อนใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปภายในอาคารแล้วหลบหนีไป
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลและหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป