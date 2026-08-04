ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน ให้เพิกถอนคำสั่งมหาดไทยขับ "นิพนธ์" พ้นเก้าอี้นายก อบจ.สงขลา ชี้ขั้นตอนไม่ถูกต้อง

วานนี้ (3 ส.ค.) ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.2001/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อ.702/2569 ระหว่างนายนิพนธ์ บุญญามณี ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี
โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ให้ผู้ฟ้องคดี (นายนิพนธ์ บุญญามณี) พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
เนื่องจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น