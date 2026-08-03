โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอขอบคุณสโมสรโรตารีหาดใหญ่ ร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการให้ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นำโดย ดร.จันทนา จันทรโชติ นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัด พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ในโอกาสเดียวกัน ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “Give Blood Give Life : ให้เลือด ให้ชีวิต” เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้แก่ คลังเลือด โรงพยาบาลหาดใหญ่ และร่วมส่งต่อโอกาสในการรักษาชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต
โรงพยาบาลหาดใหญ่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผวภ.นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2569–2570 ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ของสโมสรโรตารีหาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าการภาค ดร.จันทนา จันทรโชติ นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ คณะกรรมการ และสมาชิกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ทุกท่าน ตลอดจนผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกคน ที่ได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สะท้อนเจตนารมณ์ของโรตารีในการ “บำเพ็ญประโยชน์เหนือตนเอง (Service Above Self)” และร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน