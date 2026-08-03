กลับมาแล้ว! PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 7 “มนต์รัก ม.อ.” เทศกาลอาหาร ดนตรี และศิลปะ ม่วนจอยไปกับบรรยากาศลูกทุ่งเทสดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร เปิดงาน PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซปต์ “มนต์รัก ม.อ.” กับบรรยากาศสุดคุ้นเคยในเทศกาลอาหาร ดนตรี และศิลปะ ที่อบอวลไปด้วยความรัก ในรูปแบบ Low Carbon Event โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569
งาน PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 7 “มนต์รัก ม.อ.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2569 ณ ลานเสาธง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี เพื่อเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม PSU Bazaar ซึ่งเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร รวมทั้งผู้มีอุปการคุณและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้ง 5 วิทยาเขต
ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกลุ่ม PSU Bazaar กว่า 50 ร้านค้า มีโซนกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้การจัดการคัดแยกขยะ จากมูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้, กิจกรรมการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ. สัญจร, กิจกรรม “เล่น รู้ รอด” เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย ผ่านการละเล่นสนุก ๆ จากมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และกิจกรรม WalkWing เดินสนุก แลกรับส่วนลดภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีและเต้นรำจากนักศึกษาในชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงกิจกรรมจากนักเรียนหลากหลายแห่งที่มาร่วมสร้างความบรรเทิง กิจกรรมตอบคำถามแลกของรางวัลมากมายบนเวที และไฮไลต์เป็นประจำในทุก ๆ ปี กับมนต์รักหนังกลางแปลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า งาน PSU Bazaar on Ground สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เติบโตมีสมาชิกกว่า 86,000 คน เป็นตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดี และการจัดงานในครั้งนี้ยังคงจัดในรูปแบบ Low Carbon Event ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร กล่าวด้วยว่า ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม PSU Bazaar ขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีรายได้ในช่วงวิกฤตกาลจากการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อสถานการณ์ COVID-19 ได้คลี่คลายลง จึงมีแนวคิดต่อยอดการจัดงานในรูปแบบของตลาดนัดขนาดเล็ก หรือ PSU Bazaar on Ground ขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี 2564 และได้ต่อยอดการจัดงานซึ่งสร้างรายได้และกระแสการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง มาครั้งนี้งาน PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 7 ยังคงเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม PSU Bazaar กว่า 50 ร้านค้า มีโซนกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การจัดงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ งาน PSU Bazaar on Ground จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2564 ในชื่องาน PSU Bazaar Learning Market Place ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมีการจำหน่ายอาหาร และกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิง สำหรับครั้งที่ 2 จัดในเดือนมิถุนายน 2566 ณ ลานต้นไม้ใหญ่ตรงข้ามคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้ชื่อ “Music Food fest @PSU in the garden” ซึ่งในครั้งนั้นมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน และทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจทั้ง 2 วัน จำนวน 400,000 บาท ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานเสาธง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สร้างการกระจายรายได้จากการจัดงาน 2 วัน จำนวน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2567 ณ ลานต้นไม้ใหญ่ ข้างลานจอดรถต้นปีบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจัดงานทั้งหมด 3 วัน สร้างกระแสการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจทะลุ 1,000,000 บาท ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ณ ลานเสาธง ม.อ. หาดใหญ่ โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Low Carbon Event อีกด้วย และครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ณ ลานเสาธง ม.อ. หาดใหญ่ อีกเช่นกัน ในชื่อ “Star Journey การเดินทางใต้แสงดาว” โดยจัดขึ้นตลอด 3 วัน ซึ่งยังคงสร้างรายได้และกระแสการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
และครั้งนี้ PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 7 “มนต์รัก ม.อ.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2569 และยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Low Carbon Event ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการประกาศก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยคาดว่าทั้ง 2 วันของการจัดงานจะสร้างรายได้อีกหลายแสนบาทได้อย่างแน่นอน