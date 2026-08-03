เปิดยุทธการ “ทวงคืนผืนป่า” ปูพรมตรวจ 2 จุด ใน ต.ราไวย์ พบมีการบุกรุก น.ส.ล. ทต.แจ้งความไปก่อนแล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตสนธิกำลังเปิดยุทธการ ภูเก็ตโมเดล “ทวงคืนผืนป่า” ปูพรมตรวจสอบเชิงรุกพื้นที่ ม.1 และ ม.2 ต.ราไวย์ พบมีการบุกรุก น.ส.ล. สร้างอาคาร พร้อมพักป้ายที่วนบุคคล ขณะที่ เทศบาลฯ ระบุแจ้งดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้ว
วันนี้ (3 สิงหาคม 2569) ตามที่กรมป่าไม้ ได้สนธิกำลังกับหลายภาคส่วน รวมทั้ง จังหวัดภูเก็ต เปิดยุทธการตามแผนปฏิบัติการ "ทวงคืนผืนป่าภูเก็ต" ปูพรมลุยตรวจพื้นที่ 8 จุด โดยในนั้นมีการลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ ม.1 และ ม. 2 ตำบลราไวย์ ด้วย ซึ่งในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว มี นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอภิชาติ จันทรวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต นำชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต ทสจ.ภูเก็ต ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ส.ป.ก.ภูเก็ต) สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ป่าไม้ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 3 กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายร่วมของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การขุดดินและหินผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยงดินถล่ม และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
โดยจุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ จากการตรวจสอบพิกัดและเอกสารหลักฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินครอบครองโดยบริษัทเอกชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) จากทางเทศบาลตำบลราไวย์เรียบร้อยแล้ว ไม่พบการบุกรุกที่ดินป่าไม้สาธารณะ
จุดที่ 2 พื้นที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยปรากฏสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวน 1 หลัง และมีการปักป้ายระบุข้อความว่าเป็น "ที่ดินส่วนบุคคล" ซึ่งกรณีการบุกรุกดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลราไวย์ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายปกครองจะร่วมติดตามและเร่งรัดผลคดีอย่างใกล้ชิดต่อไป
ทั้งนี้ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต ย้ำว่า ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงจะเดินหน้าตรวจสอบทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมายและข้อมูลพิกัดดาวเทียม เพื่อทวงคืนผืนป่าและปกป้องทรัพยากรของรัฐ ก่อนสรุปผลการปฏิบัติงานร่วมกับกรมป่าไม้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569.