เตรียมขยายผลแก๊งสแกมเมอร์ ขนย้ายเครื่องปั่นไฟ-อุปกรณ์กว่า 2 พันรายการ ชุกโกดังมะพร้าว รอตั้งฐานใหม่ชายแดนเมียนมาฝั่งภาคใต้

ชุมพร - เตรียมขยายผลเครือข่ายแก๊งอาชญากรสแกมเมอร์ ขนย้ายเครื่องปั่นไฟพร้อมอุปกรณ์ กว่า 2 พันรายการ เช่าซุกโกดังมะพร้าว ผ่านอดีตกำนันคนสนิทข้าราชการใหญ่ รอขนย้ายตั้งฐานใหม่ทางภาคใต้ฝั่งประเทศเมียมาใกล้ชายแดนชุมพร-ระนอง-ประจวบฯ
จากกรณีทหารชุด กอ.รมน.ชุมพร นำโดย พ.ท.ชาญณรงค์ ทองแก้ว พ.ท.กอบศักดิ์ นาคหาญ หัวหน้าชุด ร่วมกับ ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.ชุมพร และตำรวจชุดสืบสวนภาค 8 เจ้าหน้าที่ศุลกรกรชุมพร ฝ่ายปกครอง และตำรวจ สภ.ท่าแซะ นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโกดังมะพร้าวในพื้นที่หมู่ 12 ตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร หลังทราบว่าเป็นที่ให้เช่าสินค้าหนีภาษีจำนวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถใช้ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการฐานสแกมเมอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงเหยื่อทั่วโลก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา นั้น
วันนี้ ( 3 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ภายหลังการบุกตรวจค้นตรวจยึดเครื่องปั่นกำเหนิดไฟฟ้และอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยนต์บรรทุกทหารจากค่ายเขตอุดมศักดิ์ มทบ.44 และรถยนต์เอกชน กว่า 10 คัน บรรทุกของกลางทั้งหมดที่ตรวจยึด ใช้เวลาขนนานถึง 3 วัน ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 1 จนถึงบ่ายของวันที่ 3 สิงหาคม เพื่อนำของกลางทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ด่านตรวจศุลกากรอำเภอสวี
โดยของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมดจาก 3 โกดัง ในพื้นที่ล้งโกดังมะพร้าวดังกล่าว ประกอบด้วย 1. เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ จำนวน 59 เครื่อง มูลค่าประมาณ 13,000,000 บาท 2. ทีวี จำนวน 1,030 เครื่อง มูลค่าประมาณ 7,200,000 บาท 3. แอร์ จำนวน 850 ชุด มูลค่าประมาณ 9,350,000 บาท 4. หลอดไฟฟ้า จำนวน 625 ลัง มูลค่าประมาณ 2,250,000 บาท 5. เครื่องดูดอากาศ จำนวน 19 เครื่อง มูลค่าประมาณ 190,000 บาท 6. เสื้อผ้า รองเท้า หมวก ของเก่าใช้แล้ว จำนวน 90 กระสอบ มูลค่าประมาณ 90,000 บาท 7. สารเคมีบรรจุถังพลาสติดสีน้ำเงินขนาด 200 ลิตร อยู่ระหว่างการพิสูตร ประมาณ 60 ถัง ยังไประเมินราคา โดยสินค้าทุกรายการผลิตในประเทศจีนทั้งหมด จำนวน 2,673 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 32,080,000 บาท
นายปัญญา นามสง่า ผอ.ด่านศุลกากร จ.ชุมพร เปิดเผยว่า เบื้องต้นทางเจ้าของสินค้าทั้งหมดยังไม่มีเอกสารมาแสดงยืนยันการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ได้ ทางศุลกากรจึงต้องทำการตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ด่านศุลกากรอำเภอสวี และจะรอให้ผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของได้นำเอกสารมาแสดงสินค้าทุกรายการ หากครบกำหนด 30 วัน ไม่มาก็จะทำการตรวจยึดเป็นของกลางและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตาม พรบ.ศุลกากร ต่อไป
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.ชุมพร และชุดสืบสวนภาค 8 ให้ข้อมูลว่า หลังจากครบกำหนด 30 วัน ตามพรบ.ศุลกากร หากเจ้าของไม่นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทางตำรวจชุดสืบสวน ได้เตรียมข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วเพื่อขยายผลถึงตัวการว่าเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่ เนื่องจากเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน 59 เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าจำนวนมาก สามารถขนย้ายไปตั้งศูนย์บัญชาการสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ได้
เจ้าหน้าตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลว่า จากการสืบสวนเชิงลึกทราบว่า ขบวนการดังกล่าว มีหญิงชาวไทยอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเป็นเจ้าของสินค้า แต่เจ้าหน้าที่รอ 3 วันแล้ว ก็ยังไม่มีเอกสารมาแสดงว่าสินค้านำเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะต้องขยายผลว่าสินค้าเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด อาจจะขนย้ายมาจากทางชายแดนทางภาคตะวันออก ว่าเชื่อมโยงกับแก๊งเครือข่ายแก๊งอาชญากรสแกมเมอร์หรือไม่ โดยขนย้ายนำเข้ามาในพื้นที่ จ.ชุมพร ผ่านทางอดีตกำนันคนดังในอำเภอท่าแซะ ซึ่งเป็นคนสนิทของข้าราชการใหญ่คนหนึ่ง เป็นผู้ประสานติดต่อให้มาเช่าใช้โกดังในล้งมะพร้าวดังกล่าว เป็นเวลา 2 เดือน และได้ครบกำหนดเช่าตามสัญญาเมื่อวันที่ 27 กรกฏามคม 69 ที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถขนย้ายออกไปได้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวย
โดยมีรายงานว่า การขนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมด คาดว่าน่าจะนำเข้าไปตั้งฐานใหญ่ศูนย์บัญาการสแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ แห่งใหม่ทางภาคใต้ฝั่งประเทศเมียนมา บริเวณชายแดน 3 จังหวัด ตั้งแต่เขตพื้นที่ จ.ระนอง ชุมพร และ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปัจจุบันศูนย์สแกมเมอร์บริเวณชายแดนประเทศกัมพูชา พม่า และลาว กำลังถูกปราบปรามอย่างหนัก จึงต้องหลบหนีย้ายลงมาปักฐานแห่งใหม่บริเวณชายแดนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย