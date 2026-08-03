หวิดตายหมู่ เจ้าหน้าที่ช่วยได้ทัน ปลาทะเลเกือบ 100 ตัว ติด “ลอบดักปลาผิดกฎหมาย” กลางแนวปะการังเกาะบิดะนอก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หวิดตายหมู่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ช่วยชีวิตปลาทะเลเกือบ 100 ตัว หลังติดลอบดักปลาผิดกฎหมายวางอยู่กลางแนวปะการังบริเวณเกาะบิดะนอก เร่งล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
นายแสงสุรี ซองทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่า ระหว่างการลาดตระเวนทางทะเลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่พบลอบดักปลาขนาดใหญ่ถูกนำมาวางในเขตแนวปะการังด้านทิศตะวันตกของเกาะบิดะนอก จึงรีบเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือสัตว์น้ำที่ติดอยู่ภายในทันที
จากการสำรวจพบปลาทะเลหลากหลายชนิดติดอยู่ภายในลอบเกือบ 100 ตัว เจ้าหน้าที่จึงเปิดอวนส่วนบนของลอบเพื่อปล่อยสัตว์น้ำทั้งหมดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ลดการสูญเสียต่อระบบนิเวศทางทะเลให้ได้มากที่สุด
เบื้องต้นยังไม่สามารถนำลอบขึ้นจากทะเลได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่และสภาพพื้นที่ใต้น้ำไม่เอื้ออำนวย เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและพิกัดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อวางแผนเข้าจัดเก็บและใช้ประกอบการสืบสวนหาผู้กระทำผิด
หัวหน้าอุทยานฯ ย้ำว่า การลักลอบวางลอบดักปลาในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะบริเวณแนวปะการัง เป็นความผิดตามกฎหมาย และสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ขณะนี้อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนติดตามผู้กระทำผิด พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน เพื่อป้องกันการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว หากพบเห็นการวางเครื่องมือประมงในเขตอุทยานฯ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทย