ป่าไม้ลั่นปิดเกมนายทุนรุกป่าภูเก็ต! เพิกถอน น.ส.3 แล้วหลายแปลง “ฟรีดอม-อ่าวนุ้ย” มูลค่ามหาศาล เล็งเชือดต่อ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป่าไม้เดินหน้ากวาดล้างการบุกรุกพื้นที่ป่าในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ดำเนินคดีจนเห็นผลเป็นรูปธรรมหลายคดี รวมมูลค่าความเสียหายมหาศาล แม้จะมีการออกเอกสารสิทธิไปแล้วก็ตาม โดยเฉพาะพื้นที่หาดฟรีดอมและอ่าวนุ้ย เล็งเชือดต่อ
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยถึงผลการกวาดล้างการบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนเอกสาร น.ส.3 ที่ออกโดยมิชอบหลายคดี แม้หลายกรณีจะไม่ได้เป็นข่าว โดยเมื่อพบว่าเอกสารสิทธิออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะยื่นคัดค้านและดำเนินคดีต่อศาล กระทั่งศาลมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารดังกล่าวแล้วหลายฉบับ
สำหรับในจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ที่ดำเนินการจนเห็นผลชัดเจน ได้แก่ หาดฟรีดอม ซึ่งมีการเพิกถอน น.ส.3 แล้ว 2 ฉบับ และ อ่าวนุ้ย ที่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้วเช่นกัน เมื่อคำสั่งเพิกถอนมีผล พื้นที่จะกลับคืนสู่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ระบุว่า หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เขานาคเกิด (พระใหญ่) และ หาดพาราไดซ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สำหรับกรณีการบุกรุกพื้นที่ภูเขาเพื่อทำการเกษตร แม้อาจไม่ใช่การลงทุนของกลุ่มทุนรายใหญ่และมีมูลค่าความเสียหายทางกายภาพน้อยกว่า แต่เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและราคาที่ดินสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบจึงมีมูลค่าสูงมาก จนยากจะประเมินเป็นตัวเงินได้
ด้วยเหตุนี้ กรมป่าไม้จึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการบุกรุกของกลุ่มนายทุนรายใหญ่เป็นลำดับแรก โดยยืนยันว่าการดำเนินงานกำลังคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และจะขยายผลตรวจสอบทุกพื้นที่ที่มีข้อสงสัยว่ามีการบุกรุกป่า เพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้