จับไม่ได้! คนร้ายยิง สภ.ลำใหม่ใช้ความชำนาญพื้นที่หนีไปได้หลังปะทะกันหลายนาที

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คืบหน้าเหตุคนร้ายบุกยิงถล่ม สภ.ลำใหม่ ยะลา ตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาที ก่อนคนร้ายใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนี ไร้เจ็บ-เสียชีวิต เร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (3 ส.ค.) ความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ (สภ.ลำใหม่) ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลำใหม่ ได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้ ส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีนั้น
ล่าสุด เพจ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา รายงานว่า หลังการยิงปะทะกันนานหลายนาที กลุ่มคนร้ายได้อาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่
เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ 10 ยะลา พร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุน เก็บปลอกกระสุน และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบในเบื้องต้น เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่อย่างใด
เพจ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา รายงานว่า ภายหลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.กองอรรถ สุวรรณขำ ผบก.ภ.จว.ยะลา ได้สั่งการด่วนให้ พ.ต.อ.โฆษิต เบญจกุล ผกก.สภ.ลำใหม่ นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอเมืองยะลา พ.ต.อ.พรชัย เกื้อเม่ง ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา/ ผบ.ฉก.ตร.ยะลา 91 และ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคง เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด โดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่รอยต่อ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัย พร้อมระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในพื้นที่
เจ้าหน้าที่เชื่อว่า การก่อเหตุครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อร่วมกันรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่อไป