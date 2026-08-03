เดือด!เปิดยุทธการ “ภูเก็ตโมเดล” ทวงคืนผืนป่า บุกตรวจ 8 จุดต้องสงสัย ก่อนลุยต่อเน้นพื้นที่นายทุนบุกรุก ทั่วเกาะภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เดือด! เปิดยุทธการ “ภูเก็ตโมเดล” ทวงคืนผืนป่า สนธิกำลังกว่า 200 นาย บุกตรวจ 8 จุดต้องสงสัยรุกป่าทั่วเกาะ หลังบินสำรวจพบมีการเปิดพื้นที่ สร้างสิ่งปลูกสร้าง เผยยังเดินหน้าตรวจต่อเนื่องรวมทั้ง จุด “พระใหญ่”
วันนี้ ( 3 ส.ค.) มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน ทั้งตำรวจสอบสวนกลาง ป่าไม้ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 200 นาย เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 จุด โดยมี นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ นายเขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่ารากชารจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต รวมทั้งนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต ปปช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถลงกำลังใจหน้าที่ ณ สำหนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า ตามนโยบาย ภูเก็ตโมเดล ในครั้งนี้ ว่า เป็นไปตามข้อสังการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการเมื่อ วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้กรมป่าไม้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินการตรวจสอบในทางลับตามที่ได้รับรายงาน กรณีซึ่งต้องสงสัยว่าได้มีกลุ่มทุนหรือกลุ่มบุคคลบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ภูเขา เพื่อหาประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
บริเวณเขาตาเกลี้ยง เขาม่วง ควนถ้ำตาอิน เขาแดงเขาไม้สน ควนนาตาแล หาดพาราไดข์ และ หาดกะหลิม ประกอบด้วยพื้นที่ ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง 2 จุด ตำบลเชิงทะเล 1 จุด ตำบลกมลา 1 จุด ตำบลราไวย์ 1 จุด ต.ป่าตอง 1 จุด อันอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรรมชาติ ระบนิเวศใน ที่ดินของรัฐที่ต้องเสียไป และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ในช่วงหน้าฝน การสูญเสียแหล่งต้นน้ำ ตลอดจนส่ง ผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภูเก็ตโมเดล และ จุดสำคัญที่จะเน้นย้ำภารกิจใหญ่ คือการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารบริเวณหาดพาราไดซ์ ตำบลป่าตอง เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นการดำเนินกิจการโดยใช้ทุนนอมินี ซึ่งเราก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ยังกล่าวต่อไปว่า หรับเป้าหมายหลักในวันนี้ คือการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาที่มีการถากถางเปิดพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นพื้นที่ประเภทใด ซึ่งโดยพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ อาจมีบางส่วนที่ราษฎรถือครองเอกสารสิทธิ์อยู่ ซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทใด และออกโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยเราจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรและทุกฝ่ายอย่างเต็มที่
สำหรับแผนปฏิบัติการครั้งนี้ได้กำหนดไว้รวม 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. - วันที่ 5 ส.ค. และจะทำการสรุปผลภารกิจในวันที่ 5 ก่อนจะมีการประชุมรายงานผลการทำงานผ่านระบบ Zoom Conference ร่วมกันในวันที่ 6 โดยหากพบการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องใดก็จะรวบรวมหลักฐานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป แต่หากมีกรณีความผิดชัดเจนก็จะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ สภ. ในพื้นที่ทันที อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการตรวจสอบในพื้นที่ 8 จุด ต้องสงสัยในระยะแรกแล้ว ทางกรมป่าไม้มีมีแผนที่จะตรวจสอบในจุดอื่นๆ อีกหลายจุด เช่น บริเวณพระใหญ่ ต.กะรน ต่อไป
รองอธิบดี ยังได้กล่าวต่อไป ว่า ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต มีหลายรูปแบบ ทั้งการบุกรุกทำเกษตรกรรม อาจไม่ได้เป็นการลงทุนโดยกลุ่มทุนใหญ่ ทำให้มูลค่าความเสียหายทางกายภาพน้อยกว่า และ การบุกรุกโดยนายทุน แต่พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นภูมิประเทศแบบเกาะ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทำให้ที่ดินมีราคาสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น แม้จะเป็นพื้นที่บนภูเขา หากตีเป็นมูลค่าจากการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ทำประโยชน์โดยไม่ได้ลงทุน ก็ถือว่ามีมูลค่าสูงมากจนไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ ในการดำเนินการกับผู้บุกรุก
เราจึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนายทุนรายใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก โดยขณะนี้กำลังค่อย ๆ เดินหน้าดำเนินภารกิจ ซึ่งคืบหน้าไปตามลำดับ และตรวจสอบอย่างละเอียดว่า จุดใดเป็นพื้นที่ที่สันนิษฐานว่ามีการบุกรุก เจ้าหน้าที่ก็จะค่อย ๆ เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป