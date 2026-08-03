ป่วนอีก! กอ.รมน.เข้าตรวจเหตุคนร้ายขว้างระเบิดปิงปองภายในวัดเทพนิมิต จ.ปัตตานี

ปัตตานี - กอ.รมน.ภาค 4 สน. เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายก่อกวนขว้างระเบิดปิงปองเข้าไปภายในวัดเทพนิมิต บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (3 ส.ค.) เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุขว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิต บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งปิดกั้นพื้นที่ พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า วัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟ ซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก และหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่