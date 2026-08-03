เจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับคนร้ายบุกโจมตี สภ.ลำใหม่ จ.ยะลา ส่งกำลังปิดล้อมพื้นที่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คนร้ายใช้อาวุธสงครามโจมตี สภ.ลำใหม่ จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ยิงปะทะ ส่งกำลังปิดล้อมพื้นที่ เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สั่งหน่วยงาน-จุดตรวจในพื้นที่ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
วันนี้ (3 ส.ค.) เวลาประมาณ 07.57 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ (สภ.ลำใหม่) ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยิงปะทะกับกลุ่มคนร้าย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังเข้าสนับสนุนและปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้ว เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยความมั่นคงได้สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานและจุดตรวจในพื้นที่ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกอย่างเข้มงวด พร้อมเตรียมความพร้อมเต็มอัตราเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณเกิดเหตุ และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด