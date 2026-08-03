เพลิงโหมไหม้อาคาร 3 ชั้น ซอยโคกโตนด ทางไปหาดกะตะ จ.ภูเก็ต เสียหายยับ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - วอด! เพลิงลุกไหม้อาคาร 3 ชั้น ซอยโคกโตนด ทางไปหาดกะตะ เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัด ใช่เวลา 20 นาทีควบคุมเพลิงได้ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ทรัพย์สินภายในอาคารเสียหายทั้งหมด
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ( 3 สิงหาคม 2569 ) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ตึก 3 ชั้น ภายในซอยโคกโตนด เส้นทางมุ่งหน้าหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลกะรนเร่งเข้าระงับเพลิง โดยระดมรถฉีดน้ำ เพื่อควบคุมเพลิง และป้องกันไม่ให้เพลิงลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียง ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงเประมาณ 20 นาที
จากการตรวจสอบภายหลังเพลิงสงบ พบว่า ที่เกิดเหตุ เป็นอาคาร 3 ชั้น 20/10 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ชั้นที่ 1.เปิดเป็นร้านอาหาร ชั้นที่ 2 เป็นร้านอาหาร และ ชั้นที่ 3 เป็นร้านนวด พบทรัพย์สินเสียหายทั้งสามชั้น
จากการสอบสวนในเบื้องต้น ทราบว่า เมื่อ ประมาณ 06.40 น.ขณะที่ร้านอาหารเปิดให้บริการตามปกติ หลอดไฟบริเวณหน้าลิฟท์ เกิดเสียงปะทุ ไฟติดเล็กน้อย พนักงานนำถังดับเพลิงฉีด แต่ไฟยังคงติด พยายามฉีดอีกหลายถัง แต่ไฟลามและลุกไหม้รวดเร็ว