กระชับพื้นที่! ระดมกำลังไล่ล่าคนร้ายต่อเนื่อง หลังรวบได้แล้ว 3 ราย เหตุยิง ตร.ตากในดับ 2

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาส ร่วมวางแผนปฏิบัติการ ผบช.ภ.9 สั่งระดมกำลัง 3 ฝ่ายปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายยิงตำรวจตาย 2 เผยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 3 ราย เร่งติดตามอีก 2 ราย ที่หนีเข้าไปในป่าห่างจากจุดเกิดเหตุ 1.7 กม.
วันนี้ (2 ส.ค.)นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์ หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรตากใบ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต 2 นาย และได้รับบาดเจ็บ 4 นาย
โดยได้ร่วมวางแผนปฏิบัติการกับ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมสั่งการให้อำเภอตากใบบูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ปิดล้อมตรวจค้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างรัดกุม โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่และตั้งจุดตรวจตามเขตรับผิดชอบ รวม 7 โซน ครอบคลุมตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่ เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นเส้นทางที่อาจใช้ในการหลบหนี รวมถึงตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัย
นอกจากนี้ ยังระดมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติการ ประกอบด้วย สมาชิก อส.อ.ตากใบ 24 นาย สมาชิก อส.ชคต.อ.เมืองนราธิวาส 18 นาย และสมาชิก อส.จ.นราธิวาส 12 นาย รวมทั้งสิ้น 54 นาย ร่วมกับกำลัง 3 ฝ่ายกระชับพื้นที่และดำเนินการตรวจค้นตามแผนยุทธการ
ผลการปฏิบัติเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ควบคุมบุคคลต้องสงสัยไว้ตรวจสอบ 3 ราย โดยยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย ส่วนบุคคลต้องสงสัยอีก 2 ราย มีรายงานว่าหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่า ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1.7 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงกระชับวงล้อมและเร่งติดตามอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และงดเผยแพร่ข้อมูล ภาพถ่าย หรือความเคลื่อนไหวของกำลังเจ้าหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อยุทธวิธีในการติดตามผู้ก่อเหตุ และย้ำหากพบบุคคล ยานพาหนะ หรือสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใกล้บ้าน หรือสายด่วน กอ.รมน. 1341 ทันที ทั้งนี้ ไม่ควรเข้าใกล้หรือตรวจสอบด้วยตนเอง เพื่อความภัมในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง