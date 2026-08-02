คืบหน้า! ผู้การฯ นราธิวาสสั่งปิดล้อมพื้นที่ล่าคนร้ายยิง ตร.ตากใบ ดับ 2 เจ็บ 4 หวั่นก่อเหตุซ้ำ

นราธิวาส - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่สั่งการไล่ล่าผู้ก่อเหตุ กรณียิงใส่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติด ทำให้ จนท.เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย หวั่นก่อเหตุซ้ำเนื่องจากหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืน
วันนี้ (2 ส.ค.) พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรตากใบ ขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลาม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี นายกฤษฎา สุขสบาย นายอำเภอตากใบ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมปฏิบัติการ
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 2 นาย ประกอบด้วย 1.จ.ส.ต.อัมราน ฮะ และ 2.ด.ต.วิทยา ชายพรมแก้ว และมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย ประกอบด้วย 1.ส.ต.ท.ไตรทศ กุลสันถวะศิริ, 2.ด.ต.วรรณุชิต แซ่ค้อ, 3.ร.ต.ท.กิตติพงษ์ ศรีขำ และ 4.ด.ต.พรรณกิจ ศรีณะกิจจา โดยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลตากใบ
ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วน โดยบูรณาการทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น และติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเข้มข้น หลังได้รับข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุยังหลบหนีและมีอาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดติดตัว พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันเหตุซ้ำและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นบุคคลหรือพฤติการณ์ต้องสงสัย ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โทร.1341 ทันที