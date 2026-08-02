ด่วน! คนร้ายลอบยิง ตร.ตากใบ ดับ 2 เจ็บ 1

นราธิวาส - เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ตากใบ บริเวณสวนปาล์มด้านหลัง อบต.ไพรวัน จ.นราธิวาส ทำให้ จนท.เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
วันนี้ (2 ส.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 11.50 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ตากใบ บริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
ส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบเป็นชาย 1 ราย ไม่สวมเสื้อ สวมเพียงกางเกงวอร์ม พร้อมอาวุธปืนยาว ได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป ซึ่งยังไม่ทราบทิศทางแน่ชัด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่และติดตามสถานการณ์ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป