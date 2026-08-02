ภูเก็ตเดินหน้ายกระดับ ผลักดันให้ร้านขายกัญชาทำตามกฎหมาย-ปูพรมเชือดร้านแหกกฎ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเดินหน้ายกระดับ ผลักดันให้ร้านขายกัญชาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาปูพรมเชือดร้านกัญชาในภูเก็ตไปแล้วจำนวนมาก รวมทั้งบุกตรวจร้านกัญชาเชื่อมโยงลักลอบส่งออกต่างประเทศ
สำหรับจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่เคยได้รับการร้องเรียนจากปัญหากลิ่นกัญชาที่ส่งกลิ่นไปทั่วตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หลังมีการประกาศใช้กัญชาเสรี ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว และมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่ผ่านมีการดำเนินการตรวจสอบร้านกัญชาที่ลักลอบจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งจนถึงขณะนี้ทางจังหวัดได้ดำเนินการอย่างจริงจัง
เมื่อเร็วๆนี้ ตามข้อสั่งการของนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำกำลังฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอกะทู้ ผลการตรวจสอบร้านจำนวน 11 แห่ง พบว่า พักใช้ใบอนุญาต 8 ร้าน เพิกถอนใบอนุญาต 2 ร้าน พบการจำหน่ายอาหารไม่มีฉลาก ฝ่าฝืน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 จำนวน 3 ร้าน ตรวจยึดสารสกัดยางกัญชา (Hashish) 1 ร้าน ซึ่งถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เนื่องจากมีปริมาณ THC เกินกว่ากฎหมายกำหนด
จังหวัดยืนยันว่า การตรวจครั้งนี้ไม่ใช่ปฏิบัติการเฉพาะกิจ แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดระเบียบร้านกัญชาทั่วจังหวัด ภายหลังรัฐบาลประกาศให้ “ช่อดอกกัญชา” กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมในฐานะสมุนไพรควบคุม และกำหนดให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เป็นหลัก พร้อมห้ามจำหน่ายเพื่อสันทนาการ ห้ามขายออนไลน์ ห้ามจัดโปรโมชั่น และห้ามสูบในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจร้านกัญชาในพื้นที่เชิงทะเล หลังพบความเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศ พร้อมประกาศให้ทุกอำเภอเดินหน้าตรวจสอบร้านกัญชาทั่วจังหวัดภายใต้ปฏิบัติการ “Operation 90 Days” เพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
และตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม มีการตรวจสอบร้านกัญชาทั่วจังหวัด พบผู้ประกอบการ 533 ร้านที่ไม่ต่ออายุใบอนุญาต และมี 12 ร้านถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต พร้อมเร่งติดตามให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยังมีปฏิบัติการเข้าตรวจค้นร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต สามารถจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย จากร้านที่กระทำผิด 4 แห่ง พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 2.9 ล้านบาท สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัด
จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีร้านจำหน่ายกัญชาจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังการปลดล็อกกัญชา ทำให้เกิดปัญหาการจำหน่ายผิดเงื่อนไข การโฆษณาเกินขอบเขต และการนำกัญชาไปใช้เพื่อสันทนาการ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัย
การยกระดับมาตรการตรวจสอบครั้งนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน ควบคู่กับการผลักดันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ ย้ำว่า จังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการ ควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก.