29 สมาคมฮากกาไทย-มาเลเซีย รวมตัวจัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากกา 2 ประเทศ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สมาคมฮากกาหาดใหญ่ จัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากกาไทย-มาเลเซีย ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีสามาคมฮากกาจากทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมกว่า 29 สมาคม เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องชาวฮากกาทั้งสองประเทศ
วานนี้ (1 ส.ค.) ที่สมาคมฮากกาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมฮากกาหาดใหญ่ ซึ่งมี ผศ.ดร.พรสวรรค์ สันติวรคุณ เป็นนายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ มีการจัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากกาไทย-มาเลเซีย ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีสมาคมฮากกาในไทย 15 สมาคม ทั้งจากกรุงเทพและในหลายจังหวัดของภาคใต้ และสมาคมฮากกาในประเทศมาเลเซีย 14 สมาคมเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างชาวฮากกาทั้ง 2 ประเทศ แม้จะมาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่มีเลือดของชาวฮากกาสีเดียวกัน
งานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากกาไทย-มาเลเซีย ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานสายใยลูกหลานชาวฮากกาไปตราบชั่วนิรันดร ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แม้กิ่งก้านจะแตกแยกแขนงมากมายแต่ล้วนมีรากเดียวกัน เฉกเช่นชาวฮากกาทั่วทุกแห่งที่เป็นครอบครัวเดียวกัน
หลังจากที่มีการแนะนำตัวและพูดคุยกันฉันท์พี่น้องคณะทั้งหมดได้ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ที่บ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยงานเลี้ยงมีการจัดโต๊ะให้นั่งคละกันในแต่ละโต๊ะจะมีชาวฮากกามาเลเซีย 5 คนและชาวฮากกาไทย 5 คน
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สันติวรคุณ นายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ กล่าวว่า นี้คือจุดเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์ลูกหลานชาวฮากกาไทยกับมาเลเซีย และยังเป็นการส่งเสริมด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ และหลังจากนี้จะจัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากกาไทย-มาเลเซีย อย่างต่อเนื่อง 2 ปีครั้ง โดยครั้งต่อไปมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย