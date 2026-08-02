ทัวร์ลง “เนวิน” ไม่รู้กาลเทศะ สวมชุดกางเกงขาสั้นร่วมบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีฯ

นครศรีธรรมราช – กระแสโซเชียลมอง “เนวิน” ไม่รู้กาลเทศะ สวมชุดกางเกงขาสั้นร่วมบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
วานนี้ (1 ส.ค.) กระแสโซเชียลลงหนักเมื่อ นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่พรรคภูมิใจไทย ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ใส่กางเกงขาสั้น นำคณะผู้บริหาร นักฟุตบอล และทีมงานสโมสร ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขั้นใหม่
ซึ่ง นายเนวิน ได้สวมใส่ชุดกางเกงขาสั้น นั่งเป็นประธานในพิธีฯ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม พร้อมด้วยนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สส. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี โดยคนที่เห็นภาพนี้ได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการแสดงความเคารพสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช