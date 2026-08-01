ประธานสภา อบจ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานของดีอำเภอนาหม่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานของดีอำเภอนาหม่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 5 ร่วมในพิธี โดยมี นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ นายอำเภอนาหม่อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิมล แก้วชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอนาหม่อม และนายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และพี่น้องขาวอำเภอนาหม่อม เข้าร่วม โดยก่อนพิธีเปิดมีขบวนพาเหรดอัตลักษณ์ชุมชนและของดีจากทั้ง 4 ตำบล สร้างสีสันและความคึกคักให้แก่งานตั้งแต่เริ่มต้น
นายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและขบวนอัตลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอนาหม่อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2569 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนาหม่อม
นายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอนาหม่อมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตร มีผลไม้และสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะทุเรียนพื้นบ้านและมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบาย Songkhla Festival ที่มุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวนาหม่อม อาทิ การประกวดทุเรียนพื้นบ้าน ทุเรียนหมอนทอง สะตอข้าว มะพร้าวน้ำหวาน และมะพร้าวแก่ การแข่งขันปรุงเมนู “แกงไก่คั่วหยวก” การแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา การจัดกระเช้าผลไม้ การเดินแบบผ้าไทย แอโรบิกเพื่อสุขภาพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนและมหาวิทยาลัยทักษิณ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดเทพีนาหม่อม ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตรสดจากสวนของเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงาน ชิมผลไม้คุณภาพ เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชาวนาหม่อม ได้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา