ไทยสูง รุกตลาดภาคใต้ เดินหน้าขยายธุรกิจ เปิดตัวโชว์รูม กระเบื้องสาขาภูเก็ตรองรับความต้องการตลาดอสังหา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - THAI SOUNG TLES เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ภาคใต้ เปิดตัวโชว์รูม THA SOUNG TILES สาขาภูเก็ต ศูนย์รวมกระเบื้องคุณภาพพรีเมียมอย่างเป็นทางการ หวังรองรับความต้องการวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ต
THAI SOUNG TLES เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ภาคใต้ เปิดตัวโชว์รูม THA SOUNG TILES สาขาภูเก็ตอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในจังหวัด ภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์กระเบื้องคุณภาพพรีเมียมและมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ครอบคลุมทั้งงานที่อยู่อาศัย งานรีโนเวท และ โครงการก่อสร้าง โดยมุ่งหวังให้โชว์รูมแห่งใหม่เป็นมากกว่าสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายกระเบื้อง แต่เป็น ศูนย์รวมกระเบื้องระดับพรีเมียมที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และ ความหลากหลาย พร้อมนำเสนอแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบพื้นที่ผ่านการจัดแสดงสินค้าที่มีเอกลักษณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหากระเบื้องที่สะท้อนสไตล์และตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว
THAI SOUNG TILES ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 38 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี บริษัทมุ่งมั่นคัดสรรและจัดจำหน่ายกระเบื้องคุณภาพพรีเมียม โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขาย เพื่อรองรับความต้องการ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนาโครงการชั้นนำทั่วประเทศ
ที่ผ่านมา THAI SOUNG TILES ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชั้นนำ อาทิ Dusit Central Park, One Bangkok, Siam Kempinski, Laguna Resort & Hotels, Sheraton Nai Harn Beach และ Botanica Foresta รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสถาปนิกและนักออกแบบระดับประเทศ อาทิ Architects One Hundred and Ten, WARchitect, Shma, และ Vaslab ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความไว้วางใจในการ คัดสรรวัสดุปูพื้นและผนังสำหรับโครงการทุกรูปแบบ
การเปิดโชว์รูม THA SOUNG TILES สาขาภูเก็ต จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการขยายเครือข่ายการให้บริการสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการ พร้อมรองรับความต้องการของเจ้าของบ้าน นักออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้พัฒนาโครงการในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายในโชว์รูม THAI SOUNG TILES สาขาภูเก็ต มาในรูปแบบ Sales Gallery ที่ผสานพื้นที่จัดแสดงกระเบื้องพรีเมียมให้เข้ากับการนำเสนอไอเดียและสร้างแรง บันดาลใจในการออกแบบ พร้อมห้องตัวอย่างการใช้งาน ที่จำลองการติดตั้งกระเบื้องในพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นและสัมผัสการใช้งานกระเบื้องได้จริง สามารถใช้นำไปต่อยอดในการออกแบบพื้นที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
โชว์รูมรวบรวมกระเบื้องหลากหลายประเภทไว้ในที่เดียว ได้แก่ กระเบื้องพอร์ซเลน กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขับเวย์ กระเบื้องยาง SPC กระเบื้องเซรามิก กระเบื้อง สระว่ายน้ำ กระเบื้องสำหรับพื้นที่ภายนอก และกระเบื้องแผ่นใหญ่ (Big Slab) มีให้เลือกกว่า 2,000 ลาย นอกจากนี้ยังมีบริการเซาะร่องกระเบื้อง เจียรมุมกระเบื้อง รวมถึงบริการตัดและแปรรูปกระเบื้อง ซึ่งเป็นบริการสั่งทำพิเศษตามดีไซน์ เช่น งานแพทเทิร์นที่ออกแบบเฉพาะ เคาน์เตอร์กระเบื้อง ท็อปโต๊ะ เจาะใส่ซิงค์และรางน้ำ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานรีโนเวท
นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าแล้ว THA SOUNG TLES ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกประเภทกระเบื้อง ขนาด สี และลวดลายให้ เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมบริการคำนวณปริมาณวัสดุ แนะนำอุปกรณ์ติดตั้ง และบริการออกแบบ 3D เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการเลือกใช้วัสดุ และเพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่
การเปิดโชว์รูมสาขาภูเก็ตถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ THAI SOUNG TILES ในการขยายการให้บริการสู่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงกระเบื้องคุณภาพพรี เมียมให้กับลูกค้าในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง รองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งเจ้าของบ้าน สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักออก แบบภายใน ผู้รับเหมา และผู้พัฒนาโครงการ
ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชม โชว์รูม THAI SOUNG TILES สาขาภูเก็ต ได้แล้ววันนี้
ที่ตั้ง: 38/11 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 (แผนที่: คลิก)
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. (ปิดวันอาทิตย์)
โทรศัพท์: 08 0452 7474. 089779 8998
เว็บไซต์: www.thaisoung.com
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