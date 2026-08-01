ภูเก็ตเปิดตัว “Phuket Lobster Festival 2026” ขับเคลื่อน "กุ้งมังกรภูเก็ต GI" สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คาดตลอดสิงหาฯทำเงินสะพัด 200 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตเปิดตัวเทศกาล “Phuket Lobster Festival 2026” ขับเคลื่อน "กุ้งมังกรภูเก็ต GI" สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมลงนาม MOU 7 หน่วยงาน พัฒนาแบรนด์ Phuket Lobster คาดตลอดเดือนสิงหาฯนี้ ทำเงินสะพัดกว่า 200 ล้าน
จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมประมง เทศบาลตำบลฉลอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourist Association: PTA) และบริษัทรู้รักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แถลงข่าวการจัดงาน Phuket Lobster Festival 2026 ภายใต้แนวคิด "From GI to Global Gastronomy" เพื่อยกระดับ "กุ้งมังกรภูเก็ต" ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่การเป็น Soft Power ด้านอาหารของจังหวัด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา โดยมี นายโชติรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประกาศความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทศกาลอย่างเป็นทางการขับเคลื่อน GI สู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก
งาน Phuket Lobster Festival จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 1–31 สิงหาคม 2569 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการประชาสัมพันธ์ กุ้งมังกรภูเก็ต GI ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในจังหวัด ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การตลาด และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เทศกาลในปีนี้มุ่งส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรและชาวประมงส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจบริการ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่ระดับนานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจจังหวัดอย่างยั่งยืน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "การพัฒนาและใช้ประโยชน์อัตลักษณ์แบรนด์ Phuket Lobster และมาสคอต 'น้องจุ้ง' เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว การศึกษา และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลฉลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) และบริษัทรู้รักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาแบรนด์ Phuket Lobster ให้เป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด พร้อมใช้มาสคอต "น้องจุ้ง" เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้า GI การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้จัดงานคาดว่าจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเทศกาลมากกว่า 30,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ผ่านการจำหน่ายสินค้า GI การใช้บริการร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว และสินค้าในชุมชน กว่า 200 ร้าน
Phuket Lobster Festival 2026 จึงเป็นมากกว่าเทศกาลอาหาร แต่เป็นเวทีความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับสินค้า GI สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ตอย่างมั่นคงและยั่งยืน