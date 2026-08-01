"รอมฎอน" ส.ส.พรรคประชาชนเตรียมใช้กฎหมายจัดการชาวเน็ตลามปามคุกคามลูกชาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - "รอมฎอน ปันจอร์" ไม่ทนเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการชาวเน็ตคุกคามลูกชาย พร้อมใส่แฮชแท็ก #ไอโอฟรีภาษีกู ด้านชาวเน็ตแห่เม้นท์ชี้การกระทำของพ่อย่อมส่งผลต่อครอบครัว ไม่เห็นด้วยกล่าวหาเป็นไอโอ
วานนี้ (31 ก.ค.) นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Romadon Panjor ระบุว่า "ตอนนี้การโจมตีออนไลน์ลุกลามไปคุกคามลูกชายผมแล้วนะครับ การแพร่มลทินและกระจายความเกลียดชังต้องหยุดลงได้แล้ว ต้องมีคนรับผิดชอบตามกฎหมายแล้วครับ" พร้อมกับใส่แฮชแท็ก #ไอโอฟรีภาษีกู
โพสต์ดังกล่าวมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เข้ามาต่อว่านายรอมฎอน และมองว่า การกระทำของพ่อย่อมมีผลกระทบต่อครอบครัว และไม่เห็นด้วยที่นายรอมฎอนมองว่า คนที่เห็นต่างจากตนเองก็มากล่าวหาเขาว่าเป็นไอโอ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเพื่อนในพรรคประชาชนนั้น ก็มี น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือทนายแจม ส.ส.กทม. เขต 11 พรรคประชาชน ได้เข้ามาให้กำลังใจ โดยระบุว่า ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองคนไหน มีสิ่งหนึ่งที่สังคมไม่ควรยอมรับร่วมกัน คือการนำ “ลูก” หรือสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้อง มาเป็นเป้าหมายของการคุกคาม
ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตย การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นสิทธิของประชาชน แต่การปล่อยให้ความเกลียดชังลุกลามไปถึงเด็ก ไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หากเป็นการสร้างบาดแผลให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เด็กทุกคนควรเติบโตในสังคมที่ปลอดภัย ไม่ต้องหวาดกลัวเพราะความขัดแย้งของผู้ใหญ่
ขอให้ทุกฝ่ายมีสติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ และตระหนักว่าทุกข้อความที่พิมพ์ ทุกโพสต์ที่เผยแพร่ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนจริงๆ โดยเฉพาะเด็ก
ความเห็นต่างทางการเมือง ไม่ควรแลกมาด้วยการทำร้ายความเป็นมนุษย์ของกันและกันค่ะ