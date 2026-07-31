ผู้ว่าฯ ปัตตานี มอบทุนการศึกษากระทรวงมหาดไทย แก่เยาวชนชายแดนใต้

ผู้ว่าฯ ปัตตานี มอบทุนการศึกษากระทรวงมหาดไทย แก่เยาวชนชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ประจำปีการศึกษา 2569
วันนี้( 31 กรกฎาคม 2569) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร ปลัดจังหวัดปัตตานี นายสุทธินันท์ ปิริยะ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
นายสุทธินันท์ ปิริยะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ พร้อมส่งเอกสารไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาคัดเลือก ซึ่งในปีการศึกษา 2569 มีผู้สมัครจากจังหวัดปัตตานีผ่านการคัดเลือกได้รับทุน จำนวน 15 คน แบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ 10 คน และสายสังคมศาสตร์ 5 คน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาผ่านกรมการปกครอง มอบให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุน โดยระบุว่า ทุนการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะได้ศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเอง แม้ทุนการศึกษาจะเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญ แต่สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดคือความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความเพียรของผู้ได้รับทุนในการศึกษาเล่าเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการทุนการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำตามความสามารถ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่นักเรียนทุนจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษา กลับมารับราชการและร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอให้ผู้ได้รับทุนทุกคนใช้โอกาสอันมีค่านี้ตั้งใจศึกษา พัฒนาตนเอง และนำความรู้กลับมาสร้างประโยชน์แก่สังคมและบ้านเกิดในอนาคต