พ่อค้าออนไลน์ตรังเครียดถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังยิงตัวเองดับ

ตรัง - พ่อค้าออนไลน์ชาวตรังย่องคว้าปืนของแม่ยายที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก่อนตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ด้านแม่ยายคาดอาจเกิดจากความเครียดหลังถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 2 ปี เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
วานนี้ (30 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรัง แพทย์เวรโรงพยาบาลห้วยยอด และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ สาขาจังหวัดตรัง เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 5 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภายหลังรับแจ้งมีคนใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิต
จากการตรวจสอบพบศพ นายตวัณ จันทร์มัด อายุ 49 ปี สภาพสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างบ้าน พบอาวุธปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่บริเวณระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง จากการชันสูตรพบมีบาดแผลจากอาวุธปืนบริเวณขมับขวา กระสุนทะลุศีรษะด้านซ้าย ส่วนอาวุธปืนพบว่ายังมีกระสุนปืนเหลืออยู่ทั้งหมด 7 นัด โดยอยู่ในรังเพลิง 1 นัด และอยู่ในแมกกาซีน อีกจำนวน 6 นัด
นางอาภรณ์ เดชภักดี ผู้เป็นแม่ยาย และมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง บอกว่า บ้านที่เกิดเหตุอยู่ติดกัน 2 หลัง คือ บ้านของตนเองกับสามี 1 หลัง และอีกหลังคือ ของลูกสาวอยู่กับลูกเขย และหลานสาว โดยลูกเขยและลูกสาวมีอาชีพขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเครื่องสำอาง มีแบรนด์เป็นของตัวเอง
ส่วนสาเหตุการปลิดชีพของลูกเขยในครั้งนี้ น่าจะมาจากกรณีที่กรมสรรพากรมีการส่งหนังสือเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง โดยนัดให้ไปพบเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ในวันที่ 6 ส.ค.69 นี้ โดยตัวเลขที่จะต้องจ่ายย้อนหลังยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะทราบจำนวน แต่คาดว่านับล้านบาท
ทั้งนี้ ลูกสาวและลูกเขยขายสินค้าออนไลน์มายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ผ่านมามีการเสียภาษีเป็นประจำทุกปี แต่เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ด้วยการไลฟ์สดขายผ่านติ๊กต๊อก และทาง Shopee ด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง จำนวน 2 ปี ล่าสุดลูกสาวอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเตรียมไปพบเจ้าหน้าที่ตามนัด โดยได้จัดเตรียมเงินไว้แล้วประมาณ 3 ล้านบาท แต่คาดว่าลูกเขยอาจวิตกกังวลและเกิดความเครียด
โดยช่วงก่อนเกิดเหตุ ลูกเขยได้นำผลไม้ไปให้ลูกสาว (ภรรยาผู้ตาย) และหลานที่โกดัง แต่พอกลับมาบ้านก็มีสีหน้าเคร่งเครียด ตนก็เข้าไปสอบถามและพยายามปลอบใจแล้ว แต่พอเผลอลูกเขยได้เข้าไปหยิบอาวุธปืนของตนเองที่อยู่ในกระเป๋าวางไว้ในบ้านของตนเอง และเดินออกทางหลังบ้าน จนกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ทุกคนเสียใจมาก เพราะปกติลูกเขยเป็นคนดี ร่าเริงแจ่มใส ขยันทำมาหากิน เป็นที่รักของชาวบ้าน แต่มาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังคงทำให้เกิดความเครียดและตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง