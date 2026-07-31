ผู้ว่าภูเก็ต ฯ ลงพื้นที่เร่งสางปัญหาแสงสว่างในอุโมงค์ หลังยืดเยื้อมานาน ระบุกลาง ส.ค.นี้สว่างครบทั้ง 5 อุโมงค์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าภูเก็ต ฯ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาแสงสว่างในอุโมงค์ หลังชาวบ้านร้องมืดต่อเนื่องซ่อมมานานแต่ยังไม่สว่างสักที ล่าสุด ยืนยัน กลางสิงหาคมนี้ สว่างครบทั้ง 5 อุโมงค์
กำลังกลายเป็นปัญหาที่มีการพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก กรณีไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ต่างๆของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากอุโมงค์บางแห่งยังมืด ทั้งที่ก่อนหน้านี้ จังหวัดภูเก็ตได้มีการผลักดันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ทั้ง 5 แห่ง โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ48.412 ล้านบาท ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังสั่งการระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะอุโมงค์ทางลอด โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 27 ก.ย. 2568 แต่จนถึงขณะนี้พบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวยังไม่เสร็จ
ล่าสุด วันนี้ (31 กรกฎาคม 2569) เวลา 09.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต ทั้งการแก้ไขปัญหาแสงสว่างภายในอุโมงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสะพานสารสิน หลังเกิดประเด็นที่ได้รับความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนแขวงทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
นายโชตินรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอุโมงค์ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีอุโมงค์ลอดจำนวน 5 แห่ง รวมถึงบริเวณแยกสนามบินและบางคู ขณะนี้ยังเหลืออีก 2 จุดที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วัน ขณะที่บริเวณห้าแยกฉลอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณกลางเดือน และจะทำให้การดำเนินงานด้านไฟแสงสว่างครบทั้ง 5 จุด
ทั้งนี้ ข้อจำกัดสำคัญของการดำเนินงานคือสามารถเข้าทำงานได้ในช่วงเวลากลางคืน ประมาณ 21.00 น. จนถึงก่อน 06.00 น. เนื่องจากในช่วงกลางวันมีการจราจรคับคั่ง จึงจำเป็นต้องหยุดการทำงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจร อย่างไรก็ตาม จังหวัดคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2569 และไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2569