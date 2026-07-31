เริ่มแล้ว! “มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน” ที่ภูเก็ต ระดมสถาบันการเงินกว่า 15 แห่ง ช่วยลูกหนี้เข้าร่วมกว่า 2 หมื่นราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี จับมือเครือข่ายสถานบันการเงินกว่า 15 แห่ง จัด “มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพลบประชาชน” ครั้งที่ 21 ที่ภูเก็ต เชิญลูกหนี้เข้าร่วมกว่า 20,000 ราย ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
วันนี้ (31 ก.ค.69) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัด “มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพลบประชาชน” โดยมี พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมี นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไชด์ จ.ภูเก็ต
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการบริหารความยุติธรรมของประชาชน การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ได้มีโอกาสเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้กับประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล และลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ในสังคม
โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดในพื้นที่จังหวัดภเก็ต เป็นครั้งที่ 21 เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 15 สถาบัน เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน 20,176 ราย เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง จำนวน 15,764 ราย หลังคำพิพากษา จำนวน 4,412 ราย โดยจัดตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - ปัจจุบัน ได้จัดงานมหกรรมฯไปแล้ว จำนวน 20 ครั้ง มีลกหนี้ขอไกล่เกลี่ย รวมจำนวน 34,288 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 ราย ทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,971 ล้านบาท แบ่งเป็น ลูกหนี้ก่อนฟ้อง จำนวน 29,637 ราย และลกหนี้หลังฟ้อง จำนวน 4,283 ราย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาท และช่วยปลด ผู้ค้ำประกัน รวมจำนวน 26,186 ราย
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนประชาชน ลูกหนี้สิ้นเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ลูกหนี้สิ้นเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา เข้าร่วมงาน "มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน" จังหวัดภูเก็ต ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต โดยจะมีงานอีกในวันพรุ่งนี้อีก 1 วัน และสำหับคนที่พลาดโอกาสสามารถไปร่วมงานครั้งที่ 22ได้ในวันที 21-22 สิงหาคม 2569 ณ สนามโรงพิธีข้างเผือก จังหวัดยะลา และปิดท้ายการจัดงานมหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมแอร์เชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ของทุกท่านได้ทุกแห่ง
ด้าน พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ จะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อการช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ที่พยายามเร่งแก้หนี้สินของภาคครัวเรือนให้สามารถปลดเปลื่องภาระและลดความเหลื่อมล้ำในด้านการเงิน เพื่อก่อให้เกิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นหนี้กลับมาดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และอยู่ได้อย่างมีฐานะพอสมควร และมีความสุข มีสภาพคล่องทางการเงินแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขให้กับครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ความประสงค์อย่างยิ่งที่จะเห็นพี่น้องประชาชนทุกคนมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้ร่วมกับกรมบังคับคดี จัดมหกรรมแก้หนี้ฯขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 ซึ่งครั้งที่ผ่านมาๆมาถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถแก้หนี้สินได้สูงถึง 98% ครั้งนี้ได้เชิญผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 ราย คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จได้ร้อเปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายราชการ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น สถาบันการเงิน และภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมงานในวันนี้กว่า 15 สถาบัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้