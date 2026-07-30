ระทึกสายเอเชีย! จอดรถพ่วงลืมชักกุญแจ ชายสติไม่ดีมาเจอ ขโมยขับซิ่งข้ามจังหวัด ก่อนชนวินาศ 3 คันรวด พังยับ

ชุมพร - เกิดเหตุระทึกขวัญกลางถนนสายหลัก เมื่อชายสติไม่สมบูรณ์แอบขึ้นรถบรรทุกพ่วงไม้ที่จอดเสียบกุญแจทิ้งไว้ริมทาง ขับซิ่งหนีข้ามจังหวัดกว่า 40 กิโลเมตร ก่อนเสียหลักเฉี่ยวชนวินาศกับรถบรรทุกพ่วงอีก 2 คัน กู้ภัยต้องเร่งช่วยชีวิตคนขับทั้ง 3 คันส่งโรงพยาบาลวุ่น
เมื่อเวลา 13.50 น. วันนี้ ( 30 ก.ค. 69) พ.ต.ต.หญิง วาสนา ใจห้าว สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จ.ชุมพร รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเฉี่ยวชนกันหลายคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย บนถนนเอเชีย 41 ขาขึ้นกรุงเทพฯ หลักกิโลเมตรที่ 92/600 หมู่ 7 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และกู้ภัย
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ภาพเบื้องหน้าเต็มไปด้วยความยับเยิน ชิ้นส่วนรถและซากยานพาหนะขวางจราจร โดยพบรถบรรทุกพ่วงคู่กรณี 3 คันรวด
คันแรก รถบรรทุกพ่วงปาล์มน้ำมัน ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 83-3438 สุราษฎร์ธานี ถูกแรงกระแทกอย่างจังจนส่วนห้องโดยสารหัวลาก ขาดออกจากตัวรถ กระเด็นตกลงไปในคูข้างทางฝั่งซ้าย ขณะที่ตัวรถและหางพ่วงพลิกคว่ำเท้งเต้งอยู่กึ่งกลางถนน หน้ารถหันกลับไปทางทิศใต้
คันที่สอง รถบรรทุกรถยนต์พ่วง (รถเปล่า) ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 61-7158 กรุงเทพมหานคร สภาพส่วนหัวลากพลิกคว่ำหงายท้องอยู่ในคูข้างทางฝั่งซ้าย หน้ารถหันไปทางทิศเหนือ ส่วนหางพ่วงหลุดขาดออกจากกันจมอยู่ในคูน้ำ
คันที่สาม ซึ่งเป็นคันต้นเหตุ เป็นรถบรรทุกพ่วงไม้พาเลท ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 71-1969 นครสวรรค์ จอดเสียหลักขวางเต็มกลางถนน ส่วนหัวลากทิ่มลงไปในคูข้างทางฝั่งซ้าย หน้ารถหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำตัวผู้ขับขี่ทั้ง 3 ราย ซึ่งได้รับบาดเจ็บซี่โครงและร่างกายจากแรงกระแทก นำส่งโรงพยาบาลละแมอย่างเร่งด่วน ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ นายเกียรติศักดิ์ ยังมี อายุ 32 ปี (คนขับรถปาล์ม), นายบุญช่วย อิสระภาพ อายุ 55 ปี (คนขับรถบรรทุกรถ) และ นายณัฐนนท์ แดงกนิษฐ์ อายุ 27 ปี (คนขับรถบรรทุกไม้พาเลท)
จากการสืบสวนเบื้องต้นของพนักงานสอบสวน พบเบื้องหลังเหตุการณ์สุดระทึกว่า รถบรรทุกพ่วงไม้พาเลทคันต้นเหตุ เดิมทีจอดแวะกินข้าวอยู่ริมถนนเอเชีย 41 ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยคนขับจริงได้จอดรถทิ้งไว้โดยไม่ได้ดึงกุญแจออก ระหว่างนั้น นายณัฐนนท์ ซึ่งมีอาการสติไม่สมบูรณ์ ได้เดินผ่านมาเห็น จึงฉวยโอกาสขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วเหยียบคันเร่งขับเชิดรถหนีมุ่งหน้าขึ้นเหนือมาตามถนนเอเชีย 41 ด้วยความเร็ว
กระทั่งขับซิ่งหนีมาได้ไกลกว่า 40 กิโลเมตร เข้าสู่เขตพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร รถเกิดเสียหลักเฉี่ยวชนประสานงาเข้ากับรถบรรทุกพ่วงอีก 2 คันที่วิ่งอยู่บนถนนอย่างจัง เสียงดังสนั่นหวั่นไหว จนสภาพรถพังยับเยิน หัวลากขาดกระเด็นไปคนละทิศละทาง
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สภ.ละแม ได้บันทึกภาพ ตรวจสอบ ทำแผนที่เกิดเหตุ พร้อมลากซากรถทั้ง 3 คันไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ละแม ส่วนการดำเนินคดีกับนายณัฐนนท์ ผู้ก่อเหตุลักรถ ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นจากโรงพยาบาลละแม "ไม่พบสารเสพติด" ซึ่งทางตำรวจได้ลงนามส่งเรื่องให้แพทย์เจาะเลือดตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์อย่างละเอียดเพิ่มเติมแล้ว โดยจะรอให้อาการบาดเจ็บดีขึ้น ก่อนนำตัวมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป