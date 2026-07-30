เมียนมาแย่งอาชีพคนไทย ตร.ฉลอง วางแผนล่อซื้อพบมีใบอนุญาตให้ทำอาชีพกรรมกร แต่มาขายของชำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - แย่งอาชีพคนไทย สภ.ฉลอง จับเมียนมา ลักลอบทำงานร้านขายของชำ ผิดเงื่อนไขใบอนุญาตทำงาน หลังส่งสายลับล่อซื้อ ตรวจสอบมีใบอนุญาตทำงาน แต่ให้ทำได้เฉพาะอาชีพกรรมกร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต เดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และคุ้มครองโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
ก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่า มีบุคคลต่างด้าวลักลอบทำงานภายในร้านจำหน่ายของชำแห่งหนึ่งในพื้นที่ โดยมีพฤติกรรมจำหน่ายสินค้า รับชำระเงิน และให้บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมวางแผนให้สายลับเข้าทดลองซื้อสินค้าเพื่อเป็นหลักฐาน
จากการปฏิบัติพบหญิงชาวเมียนมาร์รายหนึ่งกำลังทำหน้าที่ขายสินค้า รับเงินสด และทอนเงินให้ลูกค้าด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พร้อมตรวจยึดธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ซึ่งพบอยู่ภายในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนของหญิงคนดังกล่าว
จากการตรวจสอบทราบว่า หญิงชาวเมียนมาร์รายนี้คือ นางเล (นามสมมติ) โดยได้นำหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พบว่าใบอนุญาตทำงานระบุให้ประกอบอาชีพ “กรรมกร” เท่านั้น ไม่ได้อนุญาตให้ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้า รับชำระเงิน หรือให้บริการลูกค้าภายในร้าน
หญิงดังกล่าวให้การรับว่า ได้ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้า รับเงิน และทอนเงินให้ลูกค้าจริง โดยมีนายจ้างเป็นชาวไทย แต่ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบนายจ้างอยู่ภายในร้าน
ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้” พร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างไว้ประกอบการดำเนินคดี ก่อนควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป