เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต เปิด "สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต" เชื่อมเครือข่ายการรักษาโรคมะเร็งครบวงจร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต เปิด “สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต” เชื่อมเครือข่ายการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และรนานาชาติ
วันนี้ (30 ก.ค.69) เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเปิด สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต (Bangkok-Phuket Cancer Institute) อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อยกระดับศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure โดยเชื่อมโยงศักยภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก สู่เครือข่ายการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ รองรับผู้ป่วยระดับนานาชาติ โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), คณะผู้บริหารเครือ BDMS ผู้แทนสถานกงสุล พันธมิตรทางการแพทย์ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานในก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็ง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และศักยภาพของสถาบัน โดยระบุว่า สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตดำเนินงานภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมในทุกมิติของการรักษา ผ่านการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ และแนวทาง Personalized & Precision Cancer Care เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมุ่งเน้นการรักษาที่สงวนอวัยวะ (Organ Preservation) เพื่อลดผลกระทบจากการรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
การเปิดสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต ยังสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของ Cancer Medical Tourism ทั่วโลก โดยรายงานการวิเคราะห์ตลาดด้าน Oncology Treatment Tourism ประเมินว่าตลาดดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 10.7% ต่อปี โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครองสัดส่วนตลาดมากที่สุด ด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย มาตรฐานโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ขณะที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็น Medical Tourism Destination อันดับ 2 ของโลก จาก Travel And Tour World (TTW) สื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญด้าน Medical Tourism ของภูมิภาค โดยมีภูเก็ตเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญที่มีความพร้อมทั้งด้านโรงพยาบาล สนามบินนานาชาติ และระบบบริการรองรับผู้ป่วยต่างชาติ ³
สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การผ่าตัด การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยรังสี การฟื้นฟู และการติดตามผลระยะยาว พร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการให้คำปรึกษาความเห็นทางการแพทย์ขั้นสูง (Second Opinion) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพร่วมวางแผนการรักษาในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงศักยภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย และเพิ่มโอกาสในการรักษา พร้อมมีศูนย์บริการผู้ป่วยนานาชาติ ที่มีทีมผู้ประสานงานหลายภาษา ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวตลอดกระบวนการรักษา
ด้าน แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BDMS ในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Centers of Excellence) และการเชื่อมโยงศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือให้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมรองรับทั้งผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยนานาชาติ และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ
นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเปิดสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับระบบบริการสุขภาพของจังหวัด ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพ ลดภาระการเดินทางของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพของภูมิภาค รองรับทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ
การเปิดสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาโรคมะเร็งของจังหวัดภูเก็ต แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับระบบบริการสุขภาพของภาคใต้ สู่เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและนานาชาติด้วยมาตรฐานระดับสากล
สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต (Bangkok-Phuket Cancer Institute)สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และเครือข่าย BDMS Cancer Network เพื่อให้ผู้ป่วยทั่วโลก เข้าถึงบริการด้านโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐานระดับสากลอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และไร้รอยต่อ
สถาบันให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การผ่าตัด การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยรังสี การฟื้นฟู และการติดตามผลระยะยาว โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมสาขาอายุรศาสตร์มะเร็ง ศัลยศาสตร์มะเร็ง รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย พยาธิวิทยา พันธุศาสตร์มะเร็ง พยาบาลเฉพาะทาง เภสัชกร นักโภชนาการ และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการรักษาตามแนวทาง Personalized & Precision Cancer Care เพื่อออกแบบการดูแลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมมุ่งเน้นการรักษาที่สงวนอวัยวะ (Organ Preservation) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
สถาบันผสานความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดกรองและวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยี AI การตรวจภาพวินิจฉัยความละเอียดสูง ไปจนถึงการรักษาด้วยรังสีรักษามาตรฐานสากล โดยมีเทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ FotoFinder Total Body Mapping สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนังทั้งร่างกายด้วยเทคโนโลยี AI, AI-Assisted Colonoscopy ที่ใช้ระบบ AI วิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยตรวจพบติ่งเนื้อและรอยโรคขนาดเล็กในลำไส้ใหญ่, 3D Digital Mammogram
สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยภาพดิจิทัลสามมิติ และ 3 Tesla MRI ที่ให้ภาพวินิจฉัยความละเอียดสูงเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินโรค นอกจากนี้ยังให้บริการรักษาด้วย Linear Accelerator สำหรับการฉายรังสีระยะไกล และ Brachytherapy หรือการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ เพื่อส่งมอบรังสีได้อย่างแม่นยำ ลดผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติ พร้อมสนับสนุนการดูแลตามแนวทาง Personalized & Precision Cancer Care เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ด้วยการเชื่อมโยงศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต เข้ากับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งของ BDMS สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตจึงพร้อมเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรระดับโลก รองรับการส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและนานาชาติ