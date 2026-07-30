เริ่มแล้ว! งานแสดงสินค้าและการประชุมฯ ด้านฮาลาล กับงาน “World HAPEX 2026”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “World HAPEX 2026” ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 2568 มุ่งหวังยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่เวที่โลก ภายใต้แนวคิด “Halal Wellness and Innovation”
วันนี้ (30 ก.ค.) ฯพณฯ อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล “World HAPEX 2026” ภายใต้แนวคิด “Halal Wellness and Innovation” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ เช่น การประชุมวิชาการนานาชาติ การเสวนาผู้นำฮาลาลโลก การจับคู่ธุรกิจ กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้ การแข่งขัน Halal Signature Drink Challenge 2026 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และองค์กรด้านฮาลาลจากนานาประเทศ และยังมีผู้ประกอบการจาก 13 ประเทศเข้าร่วม และนิทรรศการจากผู้ประกอบการรวม 224 คูหา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอด 4 วันมากกว่า 20,000 คน
ฯพณฯ อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชมทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันฮาลาลที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานฮาลาล ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องอาหาร แต่ยังครอบคลุมถึงสุขภาพและสุขภาวะของผู้บริโภค โดยในหลักศาสนาอิสลามตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เน้นย้ำถึงคำว่า “ฮาลาลัน ตัยยิบา” อันหมายถึงสิ่งอนุมัติตามหลักศาสนาที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัยต่อร่างกาย รวมถึงสอดคล้องกับหลักการที่ไม่นำตนเองไปสู่ความเสี่ยงหรือความเสียหาย ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ มีการควบคุมมาตรฐานจากผู้ผลิตอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า และส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
World HAPEX 2026 จึงนับเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับสากล ผ่านการผสานองค์ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความชื่อมั่นต่อมาตรฐานฮาลาลไทยในเวทีโลก