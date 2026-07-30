แค้นฝังใจ! 3 วัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์บุกยิงคู่อริในวงเหล้า เจ็บ 1 ราย ที่พัทลุง

พัทลุง - 3 วัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์บุกเข้ายิงคู่อริในวงเหล้าได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ตำรวจสอบสวนพบเคยทะเลาะกันมาก่อนแต่ยังแค้นฝังใจจึงหวนกลับมาแก้แค้น เตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี เหตุเกิดในพื้นที่ ม.11 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วันนี้ (30 ก.ค.) ร.ต.อ.โสรส ชนะพันธ์ ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุคนร้ายจำนวน 3 คน ได้ขับรถจักรยานยนต์บุกยิงคู่อริในวงเหล้า ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดในพื้นที่ ม.11 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจตำบลนาโหนด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพัทลุง
ในที่เกิดเหตุ หน้าบ้านหชังหนึ่งในพื้นที่ ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง เจ้าหน้าที่พบเพียงรอยเลือดและปลอกกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จำนวน 1 ปลอก และหมอนรองกระสุน 1 อัน ลูกปรายตะกั่ว 4 อัน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อ นายณัฐนนท์ ใจซื่อดี อายุ 16 ปี มีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณขาขวา หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเทศบาลตำบลนาโหนด เร่งนำส่งโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบสวน นายกิติชัย สุ้นเซ้ง อายุ 19 ปี เพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้มานั่งดื่มสุรากับผู้ได้รับบาดเจ็บและเพื่อนรวมกัน 6 คน ต่อมาได้มี นายปืน นายภู และเพื่อนอีก 1 คน ขับรถจักรยานยนต์เข้ามา จอด ก่อนที่ นายปืน กระโดดลงจากรถแล้วชักปืนจ่อหัว นายณัฐนนท์ ก่อนที่พวกตนได้วิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทาง เหลือแต่ นายณัฐนนท์ อยู่คนเดียว ก่อน นายปืน จะใช้อาวุธปืนยิงใส่ นายฌัฐนนท์ จนได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมูลเหตุมาจากความขัดแย้งกันในกลุ่มวัยรุ่น โดยก่อนหน้านี้ นายปืน และ นายณัฐนนท์ เคยทะเลาะกัน ก่อนมีผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์เรื่องให้จบลง แต่ นายปืน ยังแค้นฝังใจหวนกลับมาก่อเหตุยิงซ้ำอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ณ์และไล่กล้อวงวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมหลักฐานและออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป