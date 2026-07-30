พบแล้วสาวขับเบนซ์ดำ ดิ่งสะพานท้าวเทพกระษัตรี สูญหาย 3 วัน จนท.ส่งตรวจยืรยันตัวตน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พบแล้วสาวขับเบนซ์ดำ ดิ่งสะพานท้าวเทพกระษัตรี สูญหาย 2 วัน ล่าสุดพบร่างลอยอยู่กลางทะเลใกล้หาดด่านหยิด ต.ไม้ขาว เจ้าหน้าที่นำศพชันสูตรยืนยันตัวตน
เมื่อเวลา 07.40 น.วันนี้ ( 30 ก.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากกู้ชีพไม้ขาว และ กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ว่า พบศพหญิงสาวลอยอยู่กลางทะเลใกล้หาดด่านหยิด ต.ไม้ขาว อ.ถลาง เบื้องต้นคาดว่าเป็นหญิงสาวที่กระโดดจากสะพานท้าวเทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลางเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ก.ค.69 ที่ผ่านมา จึงพร้อมด้วยแพทย์นิติเวช รพ.ถลางนำกำลังไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอ่าวที่เชื่อมต่อจากทะเลบริเวณสะพานท้าวเทพกระษัตรี สะพานท้าวศรีสุนทรและสะพานสารสิน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบร่างหญิงสาวลอยขึ้นอืดอยู่ในทะเล สวมกางเกงยีนส์สีน้ำเงินขายาว ไม่พบเสื้อ มีเพียงเสื้อชั้นใน จากนั้นชาวบ้านได้นำเรือหางยาวออกไปลากศพกลับเข้ามาที่บริเวณชายหาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์นิติเวชชันสูตร
เบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย สภาพศพเสียชีวิตมาแล้ว 2 วัน จึงนำศพส่งนิติเวช รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อให้ญาติมายืนยันตัวตนว่าใช่ หญิงสาวที่สูญหายจากการกระโดดสะพานหรือไม่ ซึ่งในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อ น.ส.ณัณฐาภรณ์ อยู่ในรถเก๋งเบนซ์สีดำ รุ่น ซี 350 ทะเบียน 2 ขญ 9494 กรุงเทพมหานคร คันที่มาจอดบริเวณสะพานก่อนที่จะมีหญิงสาวรายหนึ่งกระโดดจากสะพานลงไปในทะเล