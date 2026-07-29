ภูเก็ตคึกคัก! หยุดยาว 3 วัน คนไทยแห่เที่ยว อัตราเข้าพักเฉลี่ย 60.79% คาดเงินสะพัดกว่า 329 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในช่วงวันหยุดยาว 3 ททท.ภูเก็ต คาดคนไทยมาเที่ยวไทยกว่า 6.2 หมื่นคน สร้างรายได้กว่า 329 ล้านบาท ขณะที่โรงแรมมีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 60.79%
นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ 30 ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60.79% มีวันพักเฉลี่ย 2.02 วัน
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 62,211 คน-ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 329.73 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,453.76 บาทต่อคนต่อวัน สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตยังคงได้รับความสนใจจากตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ แม้จะเป็นช่วงวันหยุดสั้นเพียง 3 วัน
นอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้ว ในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ตยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพักผ่อน
โดยระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2569 วัดเขารังสามัคคีธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และพิธีเวียนเทียน รวมถึงพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา