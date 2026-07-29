หนุ่มขายไอศกรีมเสพยาจนคลุ้มคลั่ง ชกนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ หน้าหาดกะตะ จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หนุ่มขายไอศกรีมคลุ้มคลั่ง ชกนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 2 ราย หน้าหาดกะตะ ตรวจพบปัสสาวะสีม่วง รับเสพยาบ้าก่อนก่อเหตุ
วันนี้ ( 29 ก.ค.69) เวลาประมาณ 11.45 น. พ.ต.ท.เอกศักดิ์ ขวัญหวาน สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ สภ.กะรน ว่า มีชายไทย ขายไอศครีมรถเข็น มีอาการคลุ้มคลั่ง ถือมีดสั้นเดินอยู่บริเวณหน้าหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และได้เข้าไปชกต่อยนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ นายดมิตรี ดาเนียลเลนโก (Mr. Dmitrii Danielenko) และนายดิมีทรอย เยลิซีฟ (Mr. Dmytroy Yeliseive) ทั้งสองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีรอยแดงบริเวณใบหน้า
หลังรับแจ้ง ได้รายงานให้ พ.ต.อ.ปฐพี ศรีชาย ผกก.สภ.กะรน ทราบ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าระงับเหตุโดยทันที ก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ ทราบชื่อคือ นายปริญญา ประดิษฐ์สุวรรณ อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายปริญญาไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้น พบผลเป็นบวก โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้ามาจริง ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป