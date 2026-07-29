พุทธศาสนิกชนชาวพังงา เข้าวัดทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา

พังงา – พุทธศาสนิกชนชาวพังงา เข้าวัดทำบุญตักบาตร พร้อมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
วันนี้ ( 29 ก.ค.69 ) บรรยากาศวันเข้าพรรษา ในพื้นที่จังหวัดพังงา เป็นไปอย่างคึกคัก แม้ตลอดช่วงเช้าจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันเดินทางเข้าวัด เพื่อร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บริเวณวัดบางมรวน (บาง-มะ-รวน) ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ประชาชนทุกเพศทุกวัยต่างกางร่ม เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แม้สภาพอากาศจะมีฝนตกเป็นระยะ แต่บรรยากาศภายในวัดยังเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่น สะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวพังงา ที่ยังคงร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2569 วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม และเป็นช่วงเริ่มต้นการจำพรรษาของพระสงฆ์เป็นเวลา 3 เดือน ตามพระธรรมวินัย