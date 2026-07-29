ชาวบ้านร้องรอ "โฉนด" เกือบ 16 ปี ทวงถามนับ10 ครั้งได้คำตอบเดียว “ใกล้เสร็จแล้ว” แต่เรื่องยังเงียบหวั่นแม่สิ้นลมก่อนได้เห็น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –ชาวบ้านร้องแม่ยื่นขอออกโฉนดตั้งแต่ปี 2552 ผ่านมาเกือบ 16 ปี ยังไร้วี่แวว ตามเรื่องกว่า 10 ครั้ง ได้คำตอบเดิม “ใกล้เสร็จแล้ว” ล่าสุดแจ้งรออีก 8 เดือน ผ่านมาเกือบปียังเงียบ หวั่นแม่สิ้นลมก่อนเห็นโฉนด
นายกุศล ปิ่นชัยศิริ ลูกชายของนางบิ๋น วิชัยดิษฐ์ เจ้าของ ส.ค.1 เลขที่ 62 และ 63 หมู่ 5 บ้านหินลูกเดียว ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต นำเอกสารหลักฐานเข้าพบสื่อมวลชน เพื่อขอให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน เนื้อที่รวมกว่า 7 ไร่ หลังครอบครัวรอคอยมานานเกือบ 16 ปี แต่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน
นายกุศล กล่าวว่า นางบิ๋น ผู้เป็นแม่ ได้นำเอกสาร ส.ค.1 รวม 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ไปยื่นขอออกโฉนดตั้งแต่ปี 2552 โดยขั้นตอนการสอบสวนสิทธิได้ดำเนินการแล้ว แต่ขั้นตอนการออกโฉนดยังไม่แล้วเสร็จ และครอบครัวไม่ทราบว่าติดขัดในขั้นตอนใด
ที่ผ่านมา ตนพาแม่ไปติดตามเรื่องที่สำนักงานที่ดินอำเภอถลางหลายครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จะนำแฟ้มเอกสารออกมาและแจ้งว่า “ใกล้เสร็จแล้ว” พร้อมระบุว่าจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการ 43 เป็นรายแรก แต่เวลาผ่านไปเกือบ 16 ปี เรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน
“เวลาพาแม่ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ก็จะหยิบแฟ้มขึ้นมาแล้วบอกว่า ‘ใกล้เสร็จแล้ว ใกล้เสร็จแล้ว ของป้าจะนำเข้าคณะกรรมการ 43 เป็นรายแรก’ แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จ” นายกุศลกล่าว
นายกุศล ระบุว่า ตนติดตามเรื่องมาแล้วมากกว่า 10 ครั้ง แต่ได้รับคำตอบในลักษณะเดิม ขณะที่ไม่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนใด ทำให้ครอบครัวต้องรอคอยโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด
“ตามกันจนเบื่อ ตอนนี้เจ้าของที่มีส่วนร่วมในที่ดินเสียชีวิตไปแล้ว 1 คน ส่วนแม่ก็อายุมากแล้ว ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นโฉนดหรือไม่ รอกันมานานมาก แต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า” นายกุศลกล่าว
นายกุศล กล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านบ้านหินลูกเดียว ต.ไม้ขาว และพื้นที่โดยรอบสามารถออกโฉนดได้แล้ว จึงเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดที่ดินของครอบครัวจึงยังไม่สามารถออกโฉนดได้ และมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในขั้นตอนใด
โดยล่าสุดเมื่อไปติดตามที่สำนักงานที่ดิน ได้รับแจ้งว่าต้องรออีกประมาณ 8 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ แต่ขณะนี้เวลาล่วงเลยมาเกือบ 1 ปีแล้ว กลับยังไม่มีคำตอบหรือความคืบหน้าที่ชัดเจน
“ผมอยากรู้ว่าคำว่า ‘ใกล้เสร็จแล้ว’ ของเจ้าหน้าที่อยู่ตรงไหน หรือหมายถึงระยะเวลาเท่าไหร่ เพราะถ้าคำว่าใกล้เสร็จของชาวบ้าน ก็คงหมายถึงอีกไม่นานก็เสร็จ แต่เรื่องของครอบครัวผมรอกันมาเกือบ 16 ปีแล้ว ก็ยังไม่เห็นโฉนดที่เจ้าหน้าที่บอกว่า ‘ใกล้เสร็จแล้ว’ เลย” นายกุศลกล่าว
นายกุศล กล่าวอีกว่า ครอบครัวไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้รับความชัดเจนว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนใด หากมีปัญหาหรือเอกสารใดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็ขอให้แจ้งอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง
จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด รวมถึงกระทรวงมหาดไทย เข้ามาตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของสำนักงานที่ดินอำเภอถลางว่า เหตุใดการออกโฉนดที่ดินของครอบครัวจึงล่าช้ามาเกือบ 16 ปี ทั้งที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาโดยตลอด
“เรื่องนี้ชาวบ้านยื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจชาวบ้านจนๆ ด้วย อยากให้ช่วยตรวจสอบว่าทำไมการออกโฉนดของครอบครัวถึงล่าช้ามาก และขอให้เร่งดำเนินการให้แม่ได้เห็นโฉนดที่ดินก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้เห็น” นายกุศลกล่าว