เมืองลุงเดือด! คนร้ายขี่รถประกบยิงวัยรุ่นคู่อริเจ็บ นักมวยดังภาคใต้คนซ้อนรอดหวุดหวิด

พัทลุง - เมืองลุงเดือด 2 คนร้ายขับจักรยานยนต์ประกบยิงคู่อริ กระสุนเข้าแผ่นหลัง บาดเจ็บสาหัส ส่วนนักมวยชื่อดังของภาคใต้ "เสือพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์" นั่งซ้อนท้ายรอดหวุดหวิด
วันนี้ (28 ก.ค.) เวลาประมาณ 14.30 น. ร.ต.อ.เมธาพล โพธิกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง พ.ต.อ. สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง พ.ต.ท.อภิเชษฐ์ อุทยารักษ์ รอง ผกก.(สืบสวน)สภ.เมืองพัทลุง ตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพัทลุงการกุศล ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงกันได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเหตุเกิดบริเวณยูเทิร์นบ้านแร่ ตรงข้ามร้านฟาร์มาพัท บนถนนอภัยบริรักษ์ ขาล่อง ช่วงพัทลุง-ลำปำ
ในที่เกิดเหตุบริเวณยูเนินดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบกองเลือดตกอยู่ 1 กอง และพบ จยย.ฮอนด้า สีแดงทะเบียน 1 กน. 71 พัทลุง จอดล้มอยู่ริมทางเท้า และพบเสื้อคลุมสีแดงของผู้ที่ถูกยิงตกอยู่ 1 ตัว โดยด้านหลังของเสื้อตัวดังกล่าวมีรอยกระสุนปืนจำนวนหลายรู ส่วนคนเจ็บที่ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฯนำส่ง รพ.พัทลุงไปก่อนหน้านี้ ทราบชื่อภายหลังว่า นายธนภัทร อภิชาต อายุ 17 ปี อยู่ล้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 1 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง โดยถูกยิงด้วยไม่ทราบยี่ห้อ ชนิด เข้าที่บริเวณแผ่นหลัง 1 นัด อาการสาหัส ขณะนี้แพทย์ พยาบาล นำตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือชีวิตแล้ว ส่วนอาการปลอดภัย
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายธนภัทรฯ ได้ขี่ จยย.ไปหาเพื่อนรายหนึ่งที่เช่าบ้านอยู่ตรงข้ามตลาดบ้านควนมะพร้าว โดยมีนายนฤเบส แก้วรัตน์ อายุ 16 ปี ราษฎร หมู่ที่ 1 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งเป็นนักมวยชื่อดังของภาคใต้ที่กำลังโด่งดังในสนามมวยเมืองกรุงนาม “ เสือพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์” จากนั้นได้ขี่ จยย.กลับบ้าน ก่อนแวะชื้อน้ำใกล้จุดเกิดเหตุ โดยมีนายนฤเบส ฯ นักมวยชื่อดังของภาคใต้เป็นคนนั่งซ้อนท้าย จยย. เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีคนร้ายที่เป็นวัยรุ่น 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์ ออนด้าแวฟสีน้ำเงิน เข้าประกบ โดยคนที่นั่งด้านหลังได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิงนายธนภัทรฯ คนขับ 1 นัด จน จยย.ล้มลง จากนั้นคนร้ายได้ขี่ จยย.หลบหนีไปตามเส้นทางบ้านแร่-บ้านสวน
ส่วนประเด็นการยิงกันในครั้งนี้ ตร.คาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งการพูดคุยกับคนร้ายในบ้านเช่าหลังดังกล่าว ซึ่งหากจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร เมื่อผู้เจ็บและนักมวยชื่อดังของภาคใต้ขี่ จยย.กลับบ้านก็ถูกคนร้ายประกบยิงดังกล่าว
ขณะนี้ พ.ต.อ. สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง ได้สั่งการให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบภากจากกล้องวงจรปิดและเร่งนำ "เสือพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์" คนนั่งท้าย จยย.ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักแล้ว
อย่างไรก็ตามก่อนเกิดเหตุดังกล่าวทางด้าน พ.ต.อ. สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง กำลังประชุมนายตำรวจที่เกี่ยวข้องในการคลี่คลายคดี 2 คนร้ายใช้ระเบิดแบบสังหารใส่บ้านพักชาวบ้านโดยเป็นการขว้างระเบิดใส่ผิดบ้าน โดยสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องค่ายาเสพติด โดยเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 306 ถนนอภัยบริรักษ์ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้านควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น.คืนวันที่ 27 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ทำให้การประชุมดังกล่าวต้องล้มเลิกลงในที่สุด
ขณะที่แม่ผู้ได้รับบาดเจ็บ นางชนน์มาศ แก้วรัตน์ อายุ 50 ปี กล่าวว่าในเบื้องต้นทราบข่าวว่าลูกชายโดนยิงก็มาดูที่ รพ.อาการในขณะนี้ลูกชายปลอดภัยแล้ว ส่วนสาเหตุปัญหาความขัดแย้งหรือทะเลาะกับใครลูกชายไม่เคยเล่าสาเหตุให้แม่ฟังเลยว่ามีความขัดแย้งกับใคร