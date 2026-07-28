เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาหญิงสาว สูญหายในทะเล พบขับรถมาจอดบริเวณสะพานท้าเทพกระษัตรีก่อนกระโดดลงน้ำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าหน้าที่เร่งค้นหา หญิงสาววัย 33 ปี สูญหายในทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจ-กู้ภัยเร่งค้นหา ตวจสอบพบรถเบนซ์ ป้ายทะเบียนประมูล กทม. ขับมาจอดบนสะพานกระโดดสะพานท้าวเทพกระษัตรี โดยถอดรองเท้าทิ้งไว้ข้างรถ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 18.45 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวประมงและชาวบ้านว่า มีหญิงสาวรายหนึ่ง สูญหายในทะเล บริเวณสะพานท้าวเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานข้ามทะเล เชื่อมระหว่างบ้านท่านุ่น อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กับบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งบ้านท่านุ่น
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกกลอย จังหวัดพังงา นายภานุพันธ์ จินดาพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ต ได้เดินทางเข้าตรวจสอบและร่วมปฏิบัติการค้นหา
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง Mercedes-Benz สีดำ ติดป้ายทะเบียนประมูล กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณสะพาน ใกล้กันพบรองเท้าแตะวางอยู่ข้างรถ และพบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูญหาย อายุ 33 ปี เป็นชาวจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังพบบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ญาติจำนวน 3 หมายเลข ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ทั้งบนสะพานและบริเวณโดยรอบอย่างเร่งด่วน ขณะที่สาเหตุของการสูญหายในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.