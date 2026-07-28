นักท่องเที่ยวหลั่งไหลทะลัก “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” มรดกโลกแห่งที่ 9 ของประเทศไทย

นครศรีธรรมราช - วันหยุดยาว นักท่องเที่ยวไทย-เทศทะลัก “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” มรดกโลกแห่งที่ 9 ของประเทศไทย เจ้าหน้าที่วัดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
วันนี้ (28 ก.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดยาว ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ต่างหลั่งไหลเดินทางเข้ามาสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์อย่างหนาตาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยความมุ่งหมายของแต่ละคนประสงค์ที่จะเดินขึ้นไปบริเวณลานประทักษิณปีนฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อกระทำการทักษิณาวัตรบูชาพระองค์พระบรมธาตุเจดีย์
ตลอดช่วงบ่ายจนถึงเย็น นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชน ชาวไทย และชาวต่างประเทสยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบริเวณลานหาดทรายแก้ว และในเขตพื้นที่มรดกโลกในพื้นที่รายรอบเจดีย์ราย วิหารพระทรงม้า ลานประทักษิณ เต็มไปด้วยผู้คน
เจ้าหน้าที่วัดซึ่งประจำการอยู่ที่วิหารทับเกษตร ฐานพระบรมธาตุเจดีย์ ยืนยันว่า นับแต่กระแสข่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งยิ่งเป็นมรดกโลกยิ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เช่น วันนี้วันหยุดยาว มีจำนวนมากหลายเท่าตัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน หลายคนตั้งใจมาดูว่าในการเป็นมรดกโลกแล้วนั้นจะมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้าง บรรยากาศทั่วไปจึงเต็มไปด้วยผู้คน
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าจะมีพิธีการใหญ่อีกครั้งเมื่อถึงกำหนดในการนำตรายูเนสโกจดจารแหล่งมรดกโลกมาติดตั้งที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งจะมีตัวแทนจากองค์การยูเนสโกเข้าร่วม คาดว่าในวันนั้นจะเต็มไปด้วยประชาชนเข้ามาร่วมการแสดงความยินดีอีกครั้ง