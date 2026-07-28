ออกหมายจับแล้ว โจรรัสเซีย บุกงัดตู้เซฟร้านรับแลกเงินในห้างดัง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รู้ตัวแล้ว! โจรบุกงัดตู้เซฟร้านรับแลกเงิน ในห้างดัง ฉก 6 แสนบาท ที่แท้เป็นชาวรัสเซีย โอเวอร์สเตย์ วางแผนแยบยล หลังก่อเหตุหลบหนี ลอยนวล ล่าสุด ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับแล้ว
จากกรณีคนร้ายก่อเหตุเข้าไปงัดเปิดตู้เซฟภายในร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ในพื้นที่ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ก.ค.69” โดยคนร้ายเป็นชาย สวมหมวกแก๊บสีน้ำเงินเข้ม ใส่เสื้อเจ็ตเก็ตแขนยาวสีดำแทบขาว สวมกางเกงขาสั้นสีดำ ใส่แว่นตากรอบสีดำ สวมถุงมือยาง ไว้หนวดและเคราเดินเข้ามาภายในร้านหรือบู๊ทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วตรงเข้าไปที่ตู้เซฟพร้อมกับกดเปิดรหัสเซฟอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้หยิบเงินสกุลต่างประเทศก่อนที่จะเดินออกจากร้านไป โดยใช้เวลาไม่นานในการก่อเหตุดังกล่าว หลังก่อเหตุ/ด้หลบหนีไปอย่างลอยนอบ
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.20 น.วันนี้ ( 28 ก.ค.69 ) พ.ต.อ.สมศักดื์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีดังกล่าว ว่า จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำ ให้ทราบตัวคนร้ายจี้ก่อเหตุแล้ว และ ศาลจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว โดยคนร้ายคือนายวิตาลี โคบิล (Vitalii Kobin) อายุ 47 ปี สัญชาติรัสเซีย ในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุม เมื่อวันที่ 27 ก.ค.69
เบื้องต้นนายวิตาลี อยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกว่าวีซ่ากำหนดมาตั้งแต่ ค.ศ.2025 และคาดว่าหลังก่อเหตุยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทย โดยขณะนี้ต่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป