ตำรวจปาดังเบซาร์ยิงสกัดรถขนยา รวบ 2 ผู้ต้องหาพร้อมของกลางหลายรายการ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปาดังเบซาร์ไล่ล่ารถเก๋งเอเย่นต์ยาบ้า ถึงขั้นต้องยิงล้อ พบยาเสพติดหลายชนิดทั้งยาบ้า ยาไอซ์ ยาเค และแฮปปีไฟว์ พร้อมอุปกรณ์การเสพและคุมตัวผู้ต้องหาชายหญิง พบผู้ชายเป็นมะเร็งต้องใส่ถุงปัสสาวะตลอดเวลา
วานนี้ (27 ก.ค.) ตำรวจชุดสืบเสวน สภ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ไล่ล่ารถเก๋งสีขาวมีพิรุธ ซึ่งขับหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่บ้านนา ต.ปาดังเบซาร์กว่า 5 กิโลเมตร สุดท้ายต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดยิงสกัดยางทั้ง 4 เส้น แต่ก็ยังฝืนขับแหกรถของตำรวจที่ปิดหัวปิดท้ายได้ ขับหลบหนีไปได้ประมาณ 500 เมตร สุดท้ายเสียหลักลงข้างทาง
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชายหญิงที่นั่งมาในรถเอาไว้ได้ คือ นายอาซาน หัดหล๊ะ อายุ 21 ปี หรือซาน ขาว ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ป่วยเป็นมะเร็ง ได้รับการผ่าตัดและต้องใส่ถุงปัสสาวะติดตัวตลอดเวลา และ น.ส.สุนีย์ ขุนเศรษฐเกื้อ อายุ 43 ปี หรือเด๊ะ ชาว ต.ปาดังเบซาร์ โดยทั้งสองเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้านทีมเดียวกัน
เมื่อค้นในรถพบยาบ้าจำนวน 10 ถุงรวม 2,007 เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 10 ถุง น้ำหนัก 12.44 กรัม ยาเคตามีน จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 0.54 กรัม และยาแฮปปี้ไฟว์ จำนวน 2 เม็ด นอกจากนี้ยังยึดโทรศัพท์ 4 เครื่อง และรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว เครื่องชั่งดิติตอล 4 เครื่อง อุปกรณ์การเสพยา 2 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์นี้ สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปาดังเบซาร์ได้เข้าตรวจค้นที่บ้านพักย่านถนนเขารูปช้าง ซ.6 ต.ปาดังเบซาร์ หลังจากสืบทราบว่า ทั้งสองคนมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ แต่ว่าขณะเข้าตรวจค้นทั้งสองคนไหวตัวทันขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ติดตามและไปสกัดรถได้ที่ถนนบ้านไร่-บ้านนา ต.ปาดังเบซาร์ และจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง โดยจะสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาบ้ากลุ่มนี้ต่อไป