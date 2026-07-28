ผู้ว่าฯ นราธิวาส มอบเงินเยียวยา 4.79 แสนบาท ดูแลผู้ได้รับผลกระทบเหตุบูเก๊ะซามี ย้ำรัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน

นราธิวาส - ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ รวมกว่า 479,356 บาท พร้อมเยี่ยมเด็กชายวัย 10 ขวบที่ได้รับบาดเจ็บ ยืนยันภาครัฐเร่งดูแล เยียวยา และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนอย่างเต็มที่
วานนี้ (27 ก.ค.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงและขว้างไปป์บอมบ์บริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี บ้านตลาดตันหยงมัส หมู่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีนางขนิษฐา หอมยามเย็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมมอบ และร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างพร้อมเพรียงด้วย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะ เพื่อเยี่ยมอาการและมอบเงินช่วยเหลือแก่ ด.ช.ฮาบิ๊บ หินะ อายุ 10 ขวบ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้อาการปลอดภัยและอยู่ระหว่างการพักฟื้น
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าทุกหน่วยงานของรัฐจะเร่งดูแล เยียวยา และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง ควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยย้ำว่า "ภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งประชาชน และจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่"
ทั้งนี้ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาฯ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 479,356 บาท แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย รายละ 10,000 บาท รวม 60,000 บาท และเงินช่วยเหลือด้านทรัพย์สินแก่ประชาชน 7 ราย รวม 11 รายการ ครอบคลุมความเสียหายของบ้านเรือน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นเงิน 419,356 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ