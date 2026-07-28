ระทึก! ถังเก็บคลอรีน ประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิด "นายกแตน" ยืนยันไม่กระทบสุขภาพ อย่าตื่นตระหนก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เกิดเหตุถังเก็บคลอรีนระเบิด ภายในพื้นที่กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต ผู้ว่าฯ พร้อมนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่สั่งควบคุมสถานการณ์ใช้เวลา 1 ชั่วโมงควบคุมสถานการณ์ไว้ ด้านายกฯยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 28 ก.ค.69) เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดภายในกองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต ถนนดำรง อ.เมือง จ.ภูเก็ต สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเสียงดังสนั่นได้ยินไปทั่วบริเวณ
หลังเกิดเหตุ นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันที พร้อมระดมรถน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัย และปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ต่อมาเมื่อเวลา 13.15 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวรัตม์ สุระวดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต (ปภ.ภูเก็ต) นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำอภอเมืองภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถังเก็บคลอรีนเกิดการระเบิด ภายในพื้นที่กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด โดยทางตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตได้ปิดถนนตลอดเส้นทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำระบายใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ นอกจากนั้นทางเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด
จากการลงพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน เร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ประเมินความเสียหาย และดำเนินมาตรการควบคุมสารเคมีตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของคลอรีน พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เบื้องต้นยืนยันว่า เป็นการระเบิดของถังเก็บคอรีน ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปา ซึ่งยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ พร้อมขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แม้อาจมีกลิ่นบ้าง