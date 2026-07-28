สุดยอด! มอบ 24 รางวัล “แบรนด์ดังภูเก็ต 2026” ยกย่องแบรนด์คุณภาพ ต่อยอดศักยภาพธุรกิจท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจสู่การเติบโตยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ไลม์ไลท์ ภูเก็ต เดินหน้าสานต่อโครงการ “แบรนด์ดังภูเก็ต” ปีนี้มอบ 24 รางวัล ให้แบรนด์ภูเก็ต เพื่อยกย่องสุดยอดแบรนด์คุณภาพของจังหวัด ต่อยอดศักยภาพธุรกิจท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ไลม์ไลท์ ภูเก็ต ได้มีพิธีมอบรางวัล “แบรนด์ดังภูเก็ต 2026” (Phuket Rising Brand 2026) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีนางรวีวรรณ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายชานน วงศ์สัตยานนท์ รองประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน นายธนวัต อ่องเจริญ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge ดร.พิภพ สมเวที คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการไลม์ไลท์ ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ Dibuka Café & Restaurant เมื่อวันที่ 27 ก.ค.69
โดย ไลม์ไลท์ ภูเก็ต เดินหน้าสานต่อโครงการ “แบรนด์ดังภูเก็ต” (Phuket Rising Brand) ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2018 เพื่อค้นหา เชิดชู และส่งเสริมแบรนด์คุณภาพของจังหวัดภูเก็ตที่มีศักยภาพในการเติบโต เป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จ และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ในปี 2026 จัดพิธีมอบรางวัล “แบรนด์ดังภูเก็ต 2026” ไปแล้ว และจัดกิจกรรมแสดงสินค้า โปรโมชั่น พร้อมเวที แบรนด์Talk ในวันที่ 1–2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ ถ่ายทอดประสบการณ์ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
สำหรับปีนี้ กระบวนการคัดสรรแบรนด์ได้รับความร่วมมือจากสมาคมภาคเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และ Influencer ที่ได้รับความเชื่อถือในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเสนอชื่อแบรนด์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หลังจากการเสนอชื่อ จะมีการสำรวจความคิดเห็นและความนิยมของประชาชน โดยคณะทำงานวิจัยจาก วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้ผลการคัดเลือกสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และสร้างต้นแบบ แห่งความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างสรรค์ธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง
โครงการในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน
สำหรับผู้ได้รับรางวัล "แบรนด์ดังในตำนาน" ได้แก่ หมี่ต้นโพธิ์, แสงดำรง และ Amorn Phuket Pearl
ผู้ได้รับรางวัล "แบรนด์ดังภูเก็ต 2026"
คัดสรรโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ คุณแม่จู้
คัดสรรโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ได้แก่ The SIS Kata Resort
คัดสรรโดยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ Cafe Delight
คัดสรรโดยมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้แก่ Katathani Phuket Beach Resort
หมวด Innovation ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)
หมวด Restaurant ได้แก่ กินกับอี๋, ตู้กับข้าว และ WeCafe Salad & Coffee
หมวด Coffee & Cafe ได้แก่ Campus Coffee Roasters, Drop Espresso และ Wan Fang (วั่นฟัง)
หมวด Wellness & Beauty ได้แก่ Amatara Welleisure Resort, Phumontra Cafe' & Massage
และ Salon24 Phuket
หมวด Apparel ได้แก่ Baba Phuket
หมวด Art & Culture ได้แก่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต, บ้านชินประชา และ Phuket Art Village
หมวด Drinks & Nightlife ได้แก่ Anfield Cafe', Dibuk House และ Sally
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล พร้อมทำความรู้จักกับแบรนด์เพิ่มเติม ผ่านบูทประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการจากแบรนด์ชั้นนำของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงรับฟังเรื่องราวความสำเร็จจากเจ้าของแบรนด์ตัวจริง ในช่วง “แบรนด์Talk” เวทีที่จะได้พูดคุย สอบถามเบื้องหลังการสร้างแบรนด์ และอีกหลายหัวข้อในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00-20.00 ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต
สำรองที่นั่ง แบรนด์Talk โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ลิ้งค์ลงทะเบียน แบรนด์Talk https://forms.gle/fXi6DWMEPi7JZnF8A หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7668 2900