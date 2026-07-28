รวบ 4 นทท.คาสนามบินภูเก็ต ลอบขนช่อดอกกัญชากว่า 30 กก. มูลค่าเกือบ 2.6 ล้าน เตรียมส่งออกไปปารีส

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมตำรวจ สภ.สาคู รวบ 4 นักท่องเที่ยว คาสนามบินภูเก็ต หลังพบลักลอบนำช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูป น้ำหนักรวมกว่า 30 กก.ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง เตรียมส่งออกไปต่างประเทศมูลค่าของกลางเกือบ 2.6 ล.
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นวันนี้ 28 ก.ค. โดยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต กรมศุลกากร ร่วมกับตำรวจ สภ.สาคู และการท่าอากาศยานภูเก็ต บูรณาการกำลังตรวจสอบผู้โดยสารระหว่างประเทศ ก่อนจับกุมผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ รวม 4 ราย หลังพบพฤติการณ์พยายามลักลอบนำช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปออกนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา
โดยนายนุชา จีระดิษฐ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และ น.ส.ถนอมจิต บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ขณะที่ตำรวจ สภ.สาคู อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สลาน สันคิศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู นำโดย พ.ต.ท.รัตนวุฒิ หนูแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.สาคู
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 4 รายเป็นนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย นายฌอน อายุ 19 ปี สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ น.ส.ไชนา อายุ 18 ปี สัญชาติฝรั่งเศส นายมาร์คัส อายุ 18 ปี สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ และ นายอลาซาน อายุ 26 ปี สัญชาติฝรั่งเศส
จากการตรวจค้นพบของกลางเป็น ช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูป น้ำหนักรวมกว่า 30 กิโลกรัม มูลค่ารวมเกือบ 2,600,000 บาท โดยมีปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (CDG) ประเทศฝรั่งเศส
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ฐาน พยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 และประมวลกฎหมายยาเสพติด
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป