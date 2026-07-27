สะเทือนใจคนรักสัตว์ สุนัขเพศเมียติดยางมะตอยทั้งตัว โชคดีหน่วยกู้ภัย-LOVEDOG ชุมพรเข้าช่วยเหลือ

ชุมพร - สะเทือนใจคนรักสัตว์ สุนัขเพศเมียติดยางมะตอยทั้งตัว อยู่ในสภาพอ่อนแรงใกล้ตาย อาศัยอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง นาน 2 วัน หน่วยกู้ภัย-LOVEDOG ชุมพร รุดช่วยเหลือนำส่งสัตว์แพทย์รักษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน่วยกู้ภัยช่วยชีวิตสุนัขติดยางมะตอยเหลว นานกว่า 2 วัน เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 21.02 น.วันที่ 27 ก.ค.69 โดยหน่วยกู้ภัยสายชล มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ ได้โพสเฟซบุ๊กเปิดเผยเหตุการให้ความช่วยเหลือสุนัขติดอยู่ในยางมะตอยเหลวอยู่ภายในโรงงานผลิตยางมะตอนนานกว่า 2 วัน ซึ่งสุนัขอยู่สภาพหายใจรวยริน ทั่วทั้งตัวมียางมะตอยสีดำคิดเหนียวหนืดใกล้ตายิยู่ในสภาพน่าเวทนาเป็นอย่างมาก
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โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ของค่ำคืนวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ศูนย์วิทยุกู้ภัยสายชลชุมพร ได้รับการประสานจากทีมงาน LOVEDOG ชุมพร ขอรับการสนับสนุนกำลังอาสาสมัคร เพื่อเข้าช่วยเหลือสุนัขที่ติดอยู่ในยางมะตอยเหลว ภายในบริเวณโรงงานผลิตยางมะตอย พื้นที่ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หลังรับแจ้ง อาสาสมัครกู้ภัยสายชลชุมพร พร้อมด้วยทีมงาน LOVEDOG ชุมพร ได้เร่งเดินทางเข้าตรวจสอบ พบเป็น สุนัขเพศเมีย อายุประมาณ 5–6 เดือน ติดอยู่ในยางมะตอยเหลว ไม่สามารถขยับร่างกายได้ โดยคาดว่าสุนัขตัวดังกล่าวอาจติดอยู่ในสภาพดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 วัน
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจึงร่วมกันดำเนินการช่วยเหลืออย่างระมัดระวัง จนสามารถนำสุนัขออกจากยางมะตอยได้สำเร็จ ก่อนส่งมอบให้ทีมงาน LOVEDOG ชุมพร นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรับการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อไป.