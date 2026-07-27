ตร.- อบต.เชิงทะเล - เอกชน จับมือยกระดับความปลอดภัย จัด 2 โครงการลดการสูญเสีย “กรวย SAVE ชีวิต" “สายตรวจชายหาด” นำโดรนช่วยชีวิตในน้ำมาใช้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สภ.เชิงทะเล จับมือ อบต.เชิงทะเล และ ภาคเอกชน ยกระดับความปลอดภัยทางถนน "กรวย SAVE ชีวิต" ลดอุบัติเหตุ และ ความปลอดภัยทางทะเล "Cherngtalay Smart Beach'Cop 4.0" นำอุปกรณ์กู้ภัยอัจฉริยะทางน้ำไร้คนขับมาใช้เป็นที่แรก
วันนี้ ( 27 กรกฎาคม 2569) เวลา 15.00 น. ที่ สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "กรวย SAVE ชีวิต ปิดจุดเสี่ยง ปรับจุดตัด คืนความปลอดภัยให้เชิงทะเล" และโครงการ "Cherngtalay Smart Beach'Cop 4.0" สายตรวจชายหาดดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ บริเวณชายหาดสุรินทร์ โดยมี นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พร้อมด้วย นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 3 พ.ต.อ.เอกรัตน์ พลายด้วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ภาคีเครือข่าย และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
พ.ต.อ.เอกรัตน์ พลายด้วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล กล่าวว่า สภ.เชิงทะเล ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จึงได้ดำเนิน 2 โครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเล
โดยโครงการแรก "กรวย SAVE ชีวิต ปิดจุดเสี่ยง ปรับจุดตัด คืนความปลอดภัยให้พื้นที่ตำบลเชิงทะเล" เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำกรวยล้มลุกไปติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง จุดตัด แล ะพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อจัดระเบียบการจราจร ชะลอความเร็วของรถ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท สำหรับจัดซื้อกรวยล้มลุกจำนวน 500 แท่ง เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงทั่วตำบลเชิงทะเล จึงถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการทดลองใช้ในบางจุดพบว่าสมารถลดอุบัติเหตุลงไปได้ 100% จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการในทุกจุดเสี่ยง
นอกจากนั้นทางสภ.เชิงทะเล ยังได้ดำเนินโครงการสายตรวจชายหาดดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว "Cherngtalay Smart Beach'Cop 4.0" เป็นการยกระดับการดูแลความปลอดภัยทางทะเล โดยนำอุปกรณ์กู้ภัยอัจฉริยะทางน้ำไร้คนขับ (Unmanned Water Rescue Device) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรักษาความปลอดภัย ซูเปอร์ การ์ด จำกัด มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งสามารถควบคุมจากระยะไกลและเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้พยุงตัวก่อนนำกลับเข้าสู่พื้นที่อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือ ลดระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำไร้คนขับ พร้อมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้าน พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และภาคีเครือข่ายผลักดันทั้ง 2 โครงการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการทำงานเชิงรุก ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว