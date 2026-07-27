เข่าทรุด ลูกหิ้วทุเรียนกลับมาฝากพ่อกับแม่ พบกลายเป็นศพ คาดทะเลาะก่อนใช้ปีนยิงดับ

กระบี่ - เกิดเหตุสลด ลูกชายถึงกับเข่าทรุด หิ้วทุเรียนกลับมาฝากพ่อกับแม่ที่บ้าน พบกลายเป็นศพนอนเสียชีวิตจมกองเลือด เบื้องต้นคาดทั้งสองน่าจะทะเลาะกันก่อนที่ฝายหญิงจะใช้ปืนยิงสามีดับก่อนยิงตัวเองตายตาม
เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 27ก.ค.69 ) ร.ต.อ.อดิศร หลีสัน รองสว.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง รับแจ้งเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต เหตุเกิดบ้านเลขที่ 277 ม.4 บ้านทุ่งสาคร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จ.กระบี่ แพทย์เวร รพ.เหนือคลอง และหน่วยกู้ภัย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ปลูกอยู่กลางสวนปาล์ม พบชาวบ้านมุงดูจำนวนมาก บริเวณห้องโถงริมประตู หน้าบ้าน พบศพผู้เสียชีวิต ทราบชื่อต่อมา คือ นายสัมพันธ์ เอี่ยนเล่ง อายุ 49 ปี สภาพนอนหงายจมกองเลือด ไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าขาวม้าลายน้ำตาล มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง 1 นัด บริเวณชายโครงซ้าย กระสุนฝังในห่างจากศพแรกประมาณ 5 เมตร บริเวณห้องครัว พบศพผู้เสียชีวิตอีก 1 ศพ ทราบชื่อคือ นางรัตนาพร เอี่ยนเล่ง อายุ 46 ปี สภาพศพนอนหงายจมกองเลือด มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด 1นัด กระสุนทะลุแผ่นหลัง ห่างจากศพประมาณ 5 เมตร พบอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก มีปลอกกระสุนอยู่ในรังเพลิง 1 ปลอก นอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง 1 ปลอก ตกอยู่บริเวณใกล้ประตูหลังบ้านด้านนอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนนายชยากร ลูกชาย ผู้ตายทั้งสองคนทราบว่า เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุพ่อและแม่อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน ส่วนตนได้ไปนอนพักบ้านญาติ ช่วงเช้าไปช่วยเก็บทุเรียนญาติที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียง หลังจากนั้นช่วงก่อนเที่ยงก็จะนำทุเรียนมาฝากแม่ที่บ้าน แต่เมื่อไปถึงเห็นประตูเปิดแง้มอยู่พอเข้าไปในบ้านต้องเข่าทรุดเมื่อเห็นศพพ่อและแม่นอนเสียชีวิตในบ้านจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ลูกชาย ผู้ตายทั้งสองคน ให้ข้อมูลว่า ทั้งสองทะเลาะกันบ่อยครั้ง เนื่องจากฝ่ายพ่อมีความหึงหวง และเคยทุบตีรุนแรง เจ้าหน้าที่คาดว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งสองมีปากเสียงทะเลาะกัน จากนั้นฝ่ายภรรยาซึ่งเก็บกดมานาน ใช้อาวุธปืนลูกซองยาว จ่อยิงสามีเสียชีวิต จากนั่นไปคัดปลอกกระสุนที่ห้องครัวหลังบ้านก่อนจ่อยิงตัวเองตายตามสามี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้องรอผลตรวจจากพิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง